الأسهم تعود لدائرة المكاسب بدعم شراء أجنبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عادت أسواق الأسهم المحلية لدائرة المكاسب في ختام جلسة أمس، مدعومة بشكل رئيسي بعمليات شرائية للأجانب استهدفت أسهم البنوك والعقار مع استمرار ترقب المستثمرين لمزيد من إفصاحات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 3157 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات، بينما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.14% ليصل إلى 8713 نقطة، بدعم مكاسب السهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.83 مليار درهم، منها 1.48 مليار في أبوظبي و349.7 مليوناً بدبي. وجرى تداول 389.56 مليون سهم، موزعة بواقع 227.1 مليوناً في أبوظبي و162.45 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 12605 صفقات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.4% مع نمو «إعمار العقارية» 1.07% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 2.85% و«ديار» 0.63% واستقر «داماك» و«الاتحاد العقارية»، وصعد قطاع البنوك 0.57% بعد نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.88% و«أملاك» 3.5% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.54% واستقر «جي إف إتش».

وزاد قطاع النقل 0.67% على وقع ارتفاع «العربية للطيران» 0.7% و«أرامكس» 0.74% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.62%، وتراجع قطاع الاستثمار 1.12% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 1.42% و«سوق دبي المالي» 0.42% و«شعاع كابيتال» 1.94%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 110 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 60 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 39 مليونا. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 3.5%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.11%. واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 21.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «أبوظبي الأول» 0.2% و«أبوظبي التجاري» 1.37% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 2.03%. وفي قطاع الاستثمار، نما «الفا ظبي» 1.2% و«الواحة كابيتال» 2.52% و«ملتيبلاي» 1.2% بينما انخفض «العالمية القابضة» 0.71% و«إشراق» 0.89%.

وفي قطاع الاتصالات ارتفع سهم «اتصالات» 0.37%، بينما انخفض «الياه سات» 0.74%. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.48% أمام تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.38%. وتراجع قطاع الطاقة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 331.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 331.1 مليوناً. وحقق «مخازي زي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.78%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 132 مليون درهم، ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 47.8 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 39 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 39 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 47.8 مليوناً.

إفصاحات

● حققت مجموعة «إيه إي جي ستاليونز الإمارات» أرباحاً صافية بنحو 66 مليون درهم في العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 20.3 مليون درهم في العام 2020، وزادت الإيرادات من 130 مليون درهم إلى 352.6 مليوناً.

● اشترت مجموعة «جي إف إتش» ما يعادل 1.5 مليون سهم من أسهمها في سوق دبي المالي وبورصة البحرين وبورصة الكويت، لترتفع أسهم الخزينة لديها من 181.9 مليون سهم إلى 183.4 مليون سهم، ما يعادل 4.9% من الأسهم الصادرة، وذلك حتى 24 يناير الجاري.

● وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» على تعيين طارق الحجيري كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة، ليحل محل العضو المستقيل، وتعيين دانا أبو الغنم أمين سر جديداً لمجلس الإدارة.

● أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن شهادة تعديل مادة من النظام الأساسي لشركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، حيث جرى تحديد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 160 مليون درهم موزع على 160 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقول والالتزامات.

● يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 31 يناير للنظر في اعتماد النتائج المالية للبنك عن العام الماضي.

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