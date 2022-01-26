برئاسة منصور بن زايد.. «مبادلة» تعتمد خطة عمل وميزانية 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة» للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام الجاري 2022. كما استعرضت اللجنة أعمال اللجان الفرعية لمجلس الإدارة خلال العام الماضي 2021، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعبدالحميد محمد سعيد، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة» للاستثمار.

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