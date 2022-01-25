وصل للعقارات تطرح ثاني «أبراج تیارا یونایتد» في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وصل للعقارات، إحدى كبرى شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إطلاق البرج الثاني في «أبراج تیارا یونایتد» المشروع الذي يضم برجين والذي يعدّ أول مشروع متعدد الاستخدامات لها في منطقة الخليج التجاري. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً على طول شارع الشيخ زايد، مع إطلالة على برج خليفة وداون تاون دبي وقناة دبي المائية.

ويوفر البرج الغربي، الذي تم طرحه في السوق استجابة للطلب الهائل على المشروع وبعد نجاح الشركة بتأجير الوحدات كافة في البرج الأول، 425 وحدة تتراوح بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف بإطلالات رائعة وتشطيبات حديثة بالإضافة إلى تجهيزها بأدوات المطبخ.

وتم تعزيز المشروع بالعديد من المرافق الحديثة، بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، كما يقع على مقربة من محطة مترو الخليج التجاري وقناة دبي المائية، فضلاً عن ربطه بجميع الطرق الرئيسة.

وتبدأ أسعار الإيجارات في المشروع من 60,000 درهم للشقة المكونة من غرفة واحدة، لتصل إلى 110,000 درهم للوحدات المؤلفة من ثلاث غرف مع غرفة للخادمة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الجديد في إطار مهمة وصل الهادفة لتلبية احتياجات العملاء المتميزين في العديد من أنحاء دبي، إذ يعدّ المشروع الأول لها في الخليج التجاري، الوجهة التجارية والسكنية والضيافة المزدهرة في الإمارة، كما يعدّ مناسباً للأشخاص الذين يرغبون في العيش في منطقة حيوية قرب العديد من المراكز الترفيهية والتجارية والصناعية في المدينة.

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