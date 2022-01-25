«مرجان» تطور منتجع 1000غرفة بالشراكة مع «وين ريزورتس» الأمريكية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت شركات «مرجان» المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة و«راك للضيافة القابضة» و«وين ريزورتس»، المطور والمشغل العالمي للمنتجعات الفاخرة والمدرجة في الولايات المتحدة، عن تطوير منتجع متكامل متعدد الاستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الاصطناعية في رأس الخيمة.

ويعد المشروع أول منتجع شاطئي تقوم شركة «وين ريزورتس» بتطويره على مستوى العالم، ويشمل نطاق المشروع الحالي تشييد فندق يضم أكثر من 1000غرفة، ومنطقة راقية للتسوق، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجع صحي «سبا» حصري، وما يزيد على 10 مطاعم ومقاهٍ، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية وعناصر الجذب الأخرى.

وستقوم «وين ريزورتس» بتطوير المنتجع المتكامل من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، ويعد المنتجع أكبر مشروع من نوعه في قطاع الضيافة الذي يشهد زخماً كبيراً في الإمارة، وسيساهم في خلق قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي من خلال دفع عجلة التنمية السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط نمو القطاعات الأخرى العاملة ذات الصلة، وسيتم تطوير المشروع بأكمله وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2026.

وأكد المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن المنتجع الجديد سيسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة استثمارية رائدة لمشاريع الضيافة ذات الجودة العالية، وسيعزز هذا المشروع المتكامل، الذي يضم فندقاً عالمياً ومرافق للترفيه والألعاب الترفيهية، استراتيجية الإمارة وجهة جاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: قمنا بعقد شراكة مع «وين ريزورتس»، التي تعد إحدى شركات المنتجعات المتكاملة الرائدة في العالم، والتي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في تطوير الوجهات الفاخرة من خلال منشآت ومرافق رائعة تلبي احتياجات الضيوف سواء للإقامة أم تناول الطعام أم الترفيه أم الألعاب الترفيهية، ولا شك أنه بالاستفادة من خبرة «وين ريزورتس» في تطوير وجهات الضيافة الفاخرة، سيسهم المشروع الجديد في إرساء معايير جديدة للضيافة الفاخرة في المنطقة، كما أنه سيخلق قيمة استثنائية تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد رأس الخيمة وتعزز قطاعات الترفيه والأعمال وسياحة الحوافز والمؤتمرات.

من جانبه، قال كريج بيلينجز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «وين ريزورتس»: تعد جزيرة المرجان من الأماكن الجديدة المثالية الرائعة لنا لتوفير تجارب فريدة من نوعها للضيوف والتي لطالما اشتهرت بها «وين ريزورتس» عبر كل منتجعاتها، لا شك أن المنطقة تتمتع بإمكانيات هائلة لقطاع الضيافة والسياحة، ويسعدنا أن نساهم في دعمه وتعزيزه من خلال تطوير هذا المنتجع المتكامل في رأس الخيمة.

وأضاف: لا يزال المشروع الجديد في المراحل الأولى من أعمال التصميم والتطوير، وسوف يتم الحصول على كل التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المنتجع المتكامل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وتعد جزيرة المرجان واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في رأس الخيمة، وتقع على بعد 15 دقيقة فقط من مطار رأس الخيمة الدولي و45 دقيقة من مطار دبي الدولي. ويستمتع زوار جزيرة المرجان التي تتألف من أربع جزر، بشواطئ ساحرة خلابة تمتد لأكثر من 7.8 كيلومترات وواجهة بحرية بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً، بالإضافة إلى الفنادق والمشاريع السكنية الأخرى ذات المستوى العالمي الراقي.

وتمتد جزيرة المرجان على مساحة تصل إلى 2.7 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة التي تمتد إلى داخل الخليج العربي. وسيتم تشييد المنتجع الجديد على واحدة من جزر المرجان وبمساحة تبلغ حوالي 250 ألف متر مربع. وسيوفر المنتجع الجديد لضيوفه أجواءً تتسم بالأصالة وإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى شواطئ رملية ومرسى.

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