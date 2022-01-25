«جلوبال ون هيلث كير» توسّع استثماراتها في ألفوتيك للأدوية الحيوية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة توسيع استثماراتها الاستراتيجية في شركة ألفوتيك العاملة في قطاع الأدوية الحيوية والبديلة. وكانت شركة ألفوتيك، التي تتخذ من آيسلندا مقراً لها، أعلنت في 7 ديسمبر دخولها في اتفاقية نهائية لدمج الأعمال في شركة استحواذ ذات غرض خاص «سباك»، بدعم من شركة «أوكتري كابيتال مانجمنت». ومن المرتقب عند الانتهاء من الصفقة المقترحة في النصف الأول من 2022، أن يتم تداول الأوراق المالية للشركة المندمجة في بورصة ناسداك.

وتولت جلوبال ون هيلث كير القابضة، الذراع الاستثمارية لمجموعة ياس القابضة والمتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إتمام الاستثمار الأخير في ألفوتيك، وهو التمويل الثاني بين الشركتين. ويأتي الاستثمار في إطار جهود جلوبال ون هيلث كير لتعزيز التزامها الاستراتيجي طويل الأمد لنجاح الشركة المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية، والتي ستحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال التكنولوجيا الحيوية.

واستحوذت ياس القابضة في 2019 على حصة 2.5% في ألفوتيك، ووقعت اتفاقية شراكة حصرية لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، في صفقة قدرت قيمتها بـ45 مليون دولار. وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: رأينا الفرص الكامنة في إمكانات ألفوتيك قبل 3 سنوات، ونتوقع أنها ستكون إحدى أبرز شركات الأدوية الحيوية على مستوى العالم. ويأتي استثمارنا في الشركة المتوسعة لتعزيز مكانتنا ضمن طليعة الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية الحيوية المبتكرة. ونحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع ألفوتيك، التي تتماشى مع جهودنا الهادفة لتطوير صناعة الدواء وتعزيز الوصول إلى المستحضرات الدوائية الحيوية في الإمارات، وسعينا المستمر لتعزيز استثماراتنا في قطاع الرعاية الصحية.

وقال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: بفضل هذا الاستثمار في ألفوتيك، إحدى أبرز شركات المستحضرات الدوائية الحيوية، سنكون قادرين على توطين التصنيع والتحاليل في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، لتطوير صناعة الأدوية وتكنولوجيا التحاليل الطبية في المنطقة. بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع العلوم الحيوية والتكنولوجيا الصحية العالمية، وتسهيل نقل هذه التقنيات إلى المنطقة.

وتركز ألفوتيك، التي دخلت في شراكة مع شركات أدوية في أكثر من 50 دولة، على تطوير الأدوية الحيوية البديلة وتصنيعها. وتضم قائمة منتجاتها العديد من تقنيات البدائل الحيوية لعقاقير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والبروتين المهجّن، والتي تهدف إلى علاج أمراض المناعة الذاتية والأورام والالتهابات. وتزيد البدائل الحيوية فرص المرضى في الحصول على حياة أفضل في جميع أنحاء العالم. ويمكن لمنصة ألفوتيك المتكاملة أن تدعم توفير منتجات جديدة كل عام، ما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة وذات القيمة العالية.

ومن المتوقع، عند إتمام الصفقة المقترحة، أن تبلغ قيمة الشركة المندمجة نحو 2.25 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى أن ألفوتيك ستحقق عائدات إجمالية قدرها 450 مليون دولار من الصفقة، بافتراض عدم وجود عمليات استرداد، بما في ذلك 150 مليون دولار من الاكتتاب الخاص في الأسهم العامة المدعومة من تيماسيك، وسي في سي كابيتال بارتنرز والصناديق التي تديرها سوفريتا كابيتال، وغيرها من الشركات.

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