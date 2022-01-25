«بومباي سبايسس» تستثمر 10 ملايين درهم في الإمارات خلال عامين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بومباي سبايسس»، سلسلة مطاعم المأكولات الشعبية ومقرها دبي، عزمها استثمار مبلغ 10 ملايين درهم، خلال العامين المقبلين بافتتاح خمسة فروع أخرى في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصل العدد الإجمالي لفروعها إلى 7 فروع بالدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن افتتاح فرعها الثاني في منطقة الكرامة في دبي، وشهد حفل الافتتاح إطلاق مهرجان «البرياني والشات» على مدار شهر كامل للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي الـ 37، الذي يصادف 26 يناير الجاري، ومن خلال هذا الشعار الفريد، يأسر المطعم جوهر المأكولات الشعبية المتنوعة من كشمير إلى كانياكوماري.

ويدخل مطعم «بومباي سبايسس» المتخصص بتقديم باقة متنوعة من المأكولات الشعبية الهندية، من خلال فروعه المتعددة بمختلف أنحاء البحرين وقطر والإمارات، منذ أكثر من عقد من الزمان، أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إبرامه اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة Bronet ومقرها دبي.

وتعقيباً على إطلاق المطعم، قال «عبد الرشيد بوثوشيري»، مؤسس مطعم «بومباي سبايسس»: «إنه لمن دواعي فخرنا أن نبدأ رسمياً خططنا للتوسع في أنحاء الإمارات العربية المتحدة عشية يوم الجمهورية الـ 37 في الهند، وجاء افتتاح فرعنا الثاني في منطقة الكرامة، قلب دبي النابض، لنتيح للسكان فرصة تذوق المأكولات الشعبية الهندية اللذيذة. لقد برزنا كوجهة رائدة للطعام يقصدها أبناء الجالية الهندية والمواطنون على حدّ سواء».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام تجاوزت تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كوفيد 19 بكفاءة كبيرة. ويجسد تصميم المطعم بأجوائه النابضة بالحياة الثقافات المتنوعة في الهند، فيما تحتضن قائمته أكثر من 10 أنواع من البرياني وعدداً لا يحصى من أطباق الشات من مختلف أنحاء الهند، ونسعى جاهدين لتوفير تجربة بومباي الأصيلة، عبر الاهتمام بعناية بكل تفصيلة، ليشعر روّاد مطعمنا كما لو أنهم في نزهة بشوارع بومباي، التي تجعل الغرباء يشعرون وكأنهم في موطنهم الأصلي».

وقال الشيف «هارابيلاشا بانيجراهي»، مدير العمليات الدولية في «بومباي سبايسس»: «سنقوم بطهي أطباق البرياني والشات اللذيذة للجالية الهندية ومحبي المأكولات الهندية في دولة الإمارات لمدة شهر اعتباراً من الغد، ويمكن لعشاق البرياني والشات تذوق الأطباق، التي يعدّها طهاتنا الخبراء بشغف طوال شهر كامل».

وتابع: «تعد أطباق البرياني والشات من المأكولات الهندية، التي تحولت إلى وصفات عالمية على مر العقود، وأصبح لها جمهور عالمي في شتى بقاع الأرض، وقد ارتأينا أن هذين الطبقين يمكنهما أن يشكلان رموزاً مميزة للهند في يومها الجمهوري».

وبدوره، قال «شاد هاريس»، العضو المنتدب لدى «بومباي سبايسس»: «تعتبر دبي مدينة عالمية ذات جمهور متعدد الجنسيات وانجذاب قوي نحو المأكولات الهندية، وتشكّل أطباق الشات والبرياني بالتأكيد الخيارات الصحيحة والمناسبة للاحتفال بيوم الجمهورية في الهند. ونسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات الشعبية الهندية بأكثر الطرق المتاحة أصالة».

وقال «سهير ك.ب»، مدير في «بومباي سبايسس»: «سيستحضر المطعم تجربة تناول الطعام العادية في شوارع بومباي، وفي ظل التشابه الكبير لقائمة طعامنا، فإننا نؤمن بأن يوم الجمهورية يتيح لنا فرصة مثالية للاحتفال. ويتهيأ مطعم «بومباي سبايسس» أيضاً للنمو والتوسع خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، ليأخذ قائمته المتنوعة إلى الأسواق العالمية».

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