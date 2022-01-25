برج أبتاون تاور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يصل إلى ارتفاع 329 متراً

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، مواصلة أعمال بناء برج أبتاون تاور في منطقة أبتاون دبي، حيث بلغ ارتفاعه الأسبوع الماضي 329 متراً بعدما أنجز فريق المشروع أعمال صب السطح الخرساني في الطابق 79 يوم 17 يناير. ومن المقرر وضع الهيكل الفولاذي فوق البرج خلال الربع الأول 2022، ليصل ارتفاعه النهائي 340 متراً، وسيتم إنجاز الأعمال الإنشائية بالكامل خلال الربع الثالث 2022.

وشارك أكثر من 23 ألف شاحنة في تسليم نحو 140 ألف متر مكعب من الخرسانة خلال أعمال بناء وتشييد البرج، بينما تمت الاستعانة بنحو 30 ألف طن من الفولاذ لتعزيز القواعد والمكوّنات الخرسانية في المشروع.

ومنذ بداية أعمال تشييد البرج في يوليو 2019، تم إنجاز أكثر من 13 مليون ساعة عمل، وهو يكتسب أهمية خاصة كونه أول برج شاهق الارتفاع في منطقة أبتاون دبي. وتم إتمام ساعات العمل دون أي إصابات مما يؤكد نجاح إجراءات السلامة والخطوات التي اتخذها مركز دبي للسلع المتعددة ومختلف فرق العمل المشاركة في مواجهة الجائحة العالمية كوفيد-19.

ونجحت هذه الأيقونة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المعالم المتميّزة في دبي، وتم إنجاز نحو 90% من أعمال الواجهات بما يتزامن مع أعمال البناء والتشييد التي تمضي على المسار الصحيح وفقاً للجدول الزمني. وستضم الواجهات الخارجية للبرج 8500 لوح زجاجي عند الانتهاء من أعمال البناء والتركيب وصولاً للطابق 70. ويجري إنجاز تركيبات واجهة كل طابق على حدةٍ خلال يومين فقط.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: عند الانتهاء من أعمال الجزء العلوي من برج أبتاون، سنشهد رؤية واحدة من أكثر المجتمعات الحضرية تطوراً وتقدماً في الإمارة. ومنذ بداية هذا المشروع المتميّز، حرصنا على تشييد البرج وفقاً لأحدث الممارسات الإنشائية التي تمزج بين الحلول الذكية والمستدامة، مما مكّنا من تشييد هذا المعلم دون أي توقف، على رغم تحديات الجائحة. ونتطلع للترحيب بالمؤجرين والزوّار عقب اكتمال هذا المشروع في الربع الثالث من هذا العام.

وقال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: ستخدم منطقة أبتاون دبي مجتمعاً متنوعاً من الشركات والمقيمين والزوّار بالإضافة إلى توفير مساحات مكتبية وسكنية فاخرة ومجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والوجهات العصرية. ويقع برج أبتاون تاور في قلب منطقة أبتاون دبي، وتم بالفعل تأجير ما يقرب من ربع مساحته التجارية مع تزايد اهتمام الشركات والمستثمرين بتأجير المساحات المتبقية.

ستصبح منطقة أبتاون دبي واحدة من أكثر المجتمعات متعددة الاستخدامات المرغوبة في الإمارة. ويشهد أبتاون تاور اهتماماً كبيراً من الشركات، فقد تم تأجير 22% من مساحاته المكتبية، ويتسنى للمستأجرين في هذه المرحلة المبكرة مجموعة من خيارات المساحات ومتطلبات الطوابق المتنوعة.

ويتوافق برج أبتاون مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيضم 188 غرفةً وجناحاً فندقياً ومطاعم حصرية ومراكز صحية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية.

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