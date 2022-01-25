«تبريد» تضاعف حجم تعاقداتها في سلطنة عمان

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بإنجاز صفقة الاستحواذ على محطة تبريد مناطق تخدم مشروع «الموج مسقط»، الذي يعدُّ من المشاريع التطويرية في محافظة مسقط، وذلك من خلال الشركة التابعة لها في سلطنة عمان. وبهذه الصفقة الجديدة، يرتفع عدد محطات تبريد المناطق المملوكة لشركة «تبريد» والمتعاقد عليها في سلطنة عُمان إلى 7 محطات.

و«الموج مسقط» هو مشروع مشترك بين شركة ماجد الفطيم العقارية، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة تنمية (الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية). ويتميز المشروع بإطلالات على المحيط، والشواطىء، إلى جانب المتنزهات، والفنادق، والمتاجر، والمطاعم، ومرسى يتألف من 400 رصيف لليخوت والقوارب، وملعب للغولف مصنف ضمن أفضل 100 ملعب في العالم. ووقّعت شركة تبريد «والموج مسقط» عقد امتياز دائم وحصري لأكثر من 30 ألف طن تبريد، منها 19 ألف طن قيد التشغيل. ومن شأن هذه الصفقة أن تضاعف السعة التشغيلية لشركة تبريد في سلطنة عُمان من 32 إلى 62 ألف طن تبريد.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: قامت شركة تبريد من خلال هذا الاستحواذ بتوسيع ملحوظ لنطاق أعمال التبريد في المناطق السكنية في سلطنة عمان، ويعتبر ذلك تطورًا طبيعيًا للشركة، والذي من شأنه أن يخدم العملاء من كافة الشرائح ويعود بالفائدة على جميع الأطراف، فضلًا عن أنَ مشروع «الموج مسقط» يمثّل شراكة واعدة بين كلٍ من شركة تبريد، وشركة عُمران، وشركة تنمية، وشركة ماجد الفطيم العقارية.

وبدأت شركة تبريد عملياتها في سلطنة عُمان في 2007 بشراكة عدد من كبار المستثمرين العمانيين، مثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وشركتي «بي بي دي» و«بي إم إيه إنترناشيونال». وكان مشروعها الأول في السلطنة تقديم خدمات التبريد لواحة المعرفة مسقط، المدينة التقنية الرئيسية في عُمان ، وذلك من خلال محطة تبريد تبلغ سعتها 2411 طن تبريد. وتبع ذلك عدد من المشاريع منها عُمان أفينيوز مول، ولاند مارك ببوشر، ومول مسقط، وفندق هيلتون جاردن إن، والعريمي بوليفارد مول، أول وجهة بيع بالتجزئة صديقة للبيئة في المنطقة.

ويُعَد مشروع «الموج مسقط» أكبر مشروع لشركة تبريد في سلطنة عُمان حتى الآن، وتتويجًا لرغبة الشركة في مواصلة استثماراتها في أعمال البنية التحتية لتبريد المناطق لأهم مشاريع التطوير العقاري في السلطنة. وتم التوقيع على الصفقة في ديسمبر 2021، والانتهاء من المعاملات المالية ذات الصلة مطلع يناير الجاري.

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