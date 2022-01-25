مايكروسوفت تعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج المسرع للشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مايكروسوفت للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في برنامج ''GrowthX Accelerator''، كما أعلنت عن بدء قبول طلبات التسجيل في السلسلة الجديدة لمبادرة ''Highway to 100 Unicorns''.

ويهدف برنامج المسرع والمبادرة اللذان ينظمان في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة في جميع أرجاء المنطقة، وأسهم البرنامج، الذي أعلن عنه في يناير 2021 وأطلق رسمياً في مايو من العام نفسه، في الجمع بين الشركات التي تواجه تحديات والشركات الناشئة القادرة على بناء حلول ميدانية جاهزة. ويعمل البرنامج على تعزيز قدرات الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالدعم والتقنيات والموارد التي يحتاجونها لتسريع وتيرة نموهم.

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الشركات الناشئة هي شريان الحياة لمنظومة للابتكار في أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة تمتاز بمستويات عالية من الإبداع، والأفكار الجديدة والطموحة القادرة على دفع عجلة التقدم عبر جميع القطاعات. وشدد معاليه على التزام حكومة أبوظبي بدعم رواد الأعمال والشركات من خلال برامج موسعة مثل GrowthX Accelerator و Highway to 100 Unicorns. ويعكس التقدم الذي تشهده هذه المبادرات مدى النجاح الذي حققته في مساعدة الشركات الناشئة. وبدورنا سنواصل توفير الدعم للمبتكرين لضمان وصولهم إلى جميع الأدوات والموارد التي يحتاجونها لإحداث تغيير إيجابي مؤثر في أبوظبي.

واحتلت الإمارات مراكز متقدمة على مستوى المؤشرات العالمية المتعلقة بالتميز في الأعمال، وتماشياً مع هذه الجهود أطلقت مايكروسوفت برنامج المسرع لتعزيز التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال، وذلك عن طريق الاستفادة من الميزات التي تقدمها الحكومة لشركات التكنولوجيا. كما يعمل البرنامج من خلال تسريع وتيرة التكنولوجيا والتجارة على تعزيز سُبل التواصل وجمع المبتكرين معاً من أجل التعلم والتطور والاستعداد للفرص الاستثمارية بما يضمن الانخراط بصورة أفضل مع مختلف الشركات على صعيد المنطقة.

وقال روبرتو كروشي، مدير عام شؤون الشركات الناشئة لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: يأتي فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عقب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج خلال المرحلة الأولى في 2021، حيث استقطب اهتماماً كبيراً من المبتكرين بجميع أنحاء المنطقة. ويشمل البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التجريبية وعدة فعاليات لزيادة عملية التواصل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من عرض رؤيتها للمستثمرين وكذلك لعملاء مايكروسوفت الإقليميين. وفي المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 12 أسبوعاً، ستقوم مايكروسوفت بتوظيف 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات التي تواجه شُركاءها، في حين ستضم الدفعة الثانية من البرنامج هذا العام كلاً من «دي إتش إل» و«بي دبليو سي'' و Koc Holdings، والمزيد من الأسماء التي سيعلن عنها لاحقاً.

كما أعلنت مايكروسوفت للشركات الناشئة عن إطلاق سلسلة جديدة من المؤتمرات الافتراضية الخاصة بدعم 100 شركة ناشئة نحو النجاح تحت ظل مبادرة Highway to 100 Unicorns''»، والتي انطلقت بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومنصة «لنكد إن»، لجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في المراحل الأولية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، فضلاً عن الطريقة المثلى للتعامل معها لتحقيق النمو المنشود.

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