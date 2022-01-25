«سيدات أعمال عجمان» يستعرض مبادرات ومشاريع 2022

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2022 للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس القائمة واستعراض مشاريع ومبادرات 2022.

حضر الاجتماع عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وموظفات المجلس، واستهلت أعمال الاجتماع بتوزيع لجان المجلس على عضوات المجلس «لجنة العضوية، لجنة العلاقات المحلية والدولية، لجنة الإعلام».

ورحبت الدكتورة آمنة خليفة بعضوات المجلس والعضوات الجُدد، وأثنت على الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات المجلس وتعزيز تنوعها وتنفيذ جملة من المشاريع والمبادرات الرائدة والمبتكرة لخدمة عضوات المجلس.

وأكدت أن المجلس حريص على تعزيز دوره التنموي لخدمة مشاريع عضواته وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة من رواد ورائدات الأعمال عبر تنويع مبادراته ومشاريعه ضمن خطته السنوية والعمل على تنظيم باقة من المعارض المتنوعة، وكذلك المشاركة في المعارض المتخصصة بهدف إيجاد قنوات تسويقية لمنتجات صاحبات المشاريع، إلى جانب توفير الدورات والورش التدريبية بالتعاون مع الجهات المعنية لصقل الخبرات والمعارف.

وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية المقترحة للمجلس للعام 2022 من «مبادرات وبرامج تدريبية وملتقيات ومعارض متخصصة» بحيث ناقشت الخطة الاستراتيجية تطوير مجموعة من المبادرات واعتمادها مثل، مبادرة «سيارتي» والمعنية بتوفير تمويل لشراء سيارة بنظام القرض الحسن، ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «رفوف» لعرض منتجات العضوات في نقاط البيع المعتمدة، ومبادرة «إماراتي جميلة» لتنظيم رحلات سياحية وربط مشاريع ومنتجات عضوات المجلس بالمجال السياحي، ومبادرة «ازرع واحصد» بهدف تشجيع السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء بمشاريع إنتاج زراعي، ومبادرة «نقطة بيع» والمعنية بتوفير خدمة نظام كاشير لعضوات المجلس والمستأجرين في المعرض الدائم بمركز عجمان لريادة الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرة «عيادة الأعمال» لتوفير جملة من الخدمات المتنوعة لأصحاب وصاحبات الأفكار والمشاريع بهدف تمكينهم من بدء المشاريع واستمرارية العمل.

وهناك أيضاً مبادرة «المنصة الرياضية» والمعنية بفتح قنوات للتعاون بين المجلس والنوادي الرياضية والصحية بهدف توفير باقات وعروض لخدمات النوادي الرياضية لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان. وتشمل فعاليات العام الجاري، متابعة البرنامج الوطني إشراقة في نسخته الثانية والهادف إلى بناء كيان اقتصادي عائلي مستدام وإحداث نقلة نوعية في أداء الأسر المنتجة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها.

كما اطلعت العضوات على خطة البرامج التدريبية التخصصية ومنها إدارة المبيعات لمنتجات المشاريع الزراعية ومنتجات صناعة الصابون والشموع والخياطة والتفصيل، وطرح المجلس للدبلوم العقاري ودبلوم ريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، كما طرح المجلس حزمة من الورش التدريبية على مدار العام، ومنها «صناعة الفخار، صياغة الذهب، صناعة الورق من سعف النخيل، تطوير الحرف والنحاس».

واستعرض المجلس مجموعة من الملتقيات المتخصصة خلال العام الجاري مثل «ملتقى الحرف اليدوية، ملتقى رائدات القمة»، كما سينظم المجلس عدداً من المعارض المتخصصة في «الضيافة، الديكور، معدات التخييم، الذهب والمجوهرات، والمعرض الخليجي».

واعتمد المجلس أجندة المشاركة والحضور في المؤتمرات والمعارض داخل الدولة وخارجها. كما تم استعراض أجندة زيارات واجتماعات المجلس للربع الأول من العام الجاري.

وثمنت الدكتورة آمنة خليفة الدعم المتواصل واللامحدود من جانب غرفة عجمان لكل مشاريع وفعاليات المجلس لضمان نمو واستدامة مشاريع عضوات المجلس وتحفيز صاحبات الأفكار والمشاريع على مواصلة العمل والمساهمة الفعّالة في اقتصاد الإمارة، كما أشادت بتنوع شراكات المجلس مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات والمؤسسات الخاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز