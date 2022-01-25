منصة «داروين بوكس» تنضم إلى نخبة الشركات العالمية وتسرّع توسعها في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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انضمت «داروين بوكس»، منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الأسرع نمواً في آسيا، إلى نادي الشركات العالمية العملاقة (يونيكورن) في أعقاب جولتها التمويلية الأحدث التي جمعت 72 مليون دولار، وبهذا تتجاوز قيمة المنصة حاجز المليار دولار وترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات التي جمعتها حتى تاريخه إلى أكثر من 110 ملايين دولار. وحددت الشركة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كسوق رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة من استراتيجية توسعها العالمي.

وتولّت شركة «تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز» (TCV) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قيادة الجولة التمويلية الأحدث التي شهدت مشاركة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين في منصة «داروين بوكس»، بما في ذلك «سيلز فورس فنتشرز» و«سيكويا كابيتال» و«لايت سبيد فنتشرز». وكانت الشركة قد سجلت نمواً استثنائياً بواقع 200% منذ الجولة التمويلية السابقة بقيادة «سيلز فورس فنتشرز» قبل 12 شهراً، كما أضافت أكثر من 700 ألف مستخدم إلى منصتها خلال زمن قياسي.

وتعمل «داروين بوكس»، المنصة القائمة على السحابة والمتخصصة بإدارة رأس المال البشري، على تلبية احتياجات الموارد البشرية للقطاعين الحكومي والخاص على امتداد دورة الحياة المهنية للموظف منذ تأسيسها في عام 2015، كما تسهم في تمكين خدمات الموارد البشرية الرقمية لأكثر من 1.5 مليون موظف في أكثر من 650 مؤسسة حول العالم. وتدعم المنصة علامات تجارية رائدة مثل «نيفيا» و«ستاربكس» و«سيفورا» و«زارا» و«أكسا»، إلى جانب مجموعتي «مجموعة اللولو» و«أرامكس» و«موبايلي إنفوتك» في المنطقة.

وسيسهم التمويل الجديد في تعزيز خطط «داروين بوكس» عبر تمكينها من تسريع أجندة الابتكار في منصتها وتعزيز حضورها في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ومن مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، تهدف الشركة إلى ضخ استثمارات كبيرة وتعزيز فريقها في دولة الإمارات، كما تعتزم افتتاح مكتبها التالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أرض المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب. وفي ضوء تخصيص الأولوية لعمليات تطوير المنتجات في المنطقة، ستقوم «داروين بوكس» بإطلاق تطبيق للأجهزة المحمولة باللغة العربية، مصمم خصيصاً لموظفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتتميز منصة تكنولوجيا الموارد البشرية التي توفرها «داروين بوكس» بمرونتها وذكائها، وتساعد الشركات على تحقيق أفضل مخرجات الأعمال عبر تعزيز إنتاجية كوادرها وتوفير تجارب أكثر ذكاءً وكفاءة من حيث التكاليف لموظفي العصر الحديث. وبفضل قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، أثمرت منصة إدارة رأس المال البشري من «داروين بوكس» عن ابتكارات عدة منها الروبوت الصوتي للموارد البشرية، ونظام الحضور اللاتلامسي القائم على التعرف على الوجه، والعديد غيرها من المزايا المحورية لإدارة بيئة العمل بعد الجائحة.

وبهذه المناسبة، قال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لمنصة «داروين بوكس»: «تتمتع أسواق الشرق الأوسط، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ببعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية على مستوى العالم، وتضم أعداداً متنامية من السكان الشباب المتمرسين باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وقد شكّلت جائحة «كوفيد 19» نقطة تحول مهمة بالنسبة لشركات منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت غالبيتها ممارسات العمل عن بُعد وممارسات العمل الهجينة. وندرك في «داروين بوكس» حقيقة أن الإنسان يجسّد جوهر كل مشروع ناجح، وسنتعاون بشكل وثيق مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة بهدف تقديم تجربة نوعية وعصرية وسهلة الاستخدام للقوى العاملة. وباستخدام هذا التمويل، ستعمل «داروين بوكس» على تسريع عملية توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعياً لتحقيق معدل نمو نسبته 400% بحلول نهاية عام 2022».

وفي الوقت الراهن، تعتبر «داروين بوكس» الشركة الآسيوية الأحدث عهداً والوحيدة التي تحصل على تصنيف «شركة رائدة» في تقرير «جارتنر ماجيك كوادرانت». وحصلت الشركة على أعلى تصنيف عالمي (4.8) على منصة مراجعات العملاء «بير إنسايتس»؛ لتتقدم بذلك على شركات عالمية عملاقة مثل «ساب» و«أوراكل» و«وورك داي» – وذلك بفضل التكنولوجيا المبتكرة والفهم العميق للسياق السائد في السوق وتجربة المستخدم السهلة وقدرات جذب العملاء المتميزة.

وفي معرض حديثه عن استثمارات المنتجات، قال شايتانيا بيدي، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في منصة «داروين بوكس»: «ساهمت عوامل عدة مثل السعي لتحقيق المرونة وتوفير تجربة موظفين ممتازة دوراً محورياً في صياغة قصص النجاح لعملاء «داروين بوكس». وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة لتقديم تجربة لاتلامسية للموظفين العاملين عن بعد. واستكمالاً لرؤيتنا في ابتكار منتج يمنح الأولوية للامتثال والسياق على المستوى المحلي، نركز بشكل كبير على عملية تطوير المنتجات المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جانبها، قالت جيسيكا نيل، المديرة التنفيذية السابقة للمواهب والشريكة في «تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز»: «أصبح الاستثمار في تكنولوجيا إدارة المواهب مسألة حتمية لتحقيق النجاح المؤسسي. وقد ساهمت قدرة منصة «داروين بوكس» على إيجاد حلول مرنة ومبتكرة وسهلة الاستخدام إلى جانب تركيزها على العملاء في تحويلها إلى منصة مفضلة للعديد من الشركات الرائدة. ويسعدنا توقيع هذه الشراكة مع المنصة ودعم مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري».

وتشتهر شركة «تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز» باستثمارها في علامات التكنولوجيا المبتكرة مثل «نتفليكس» و«فيسبوك» و«سبوتيفاي» و«إير بي إن بي» و«جو دادي» و«جيتلاب».

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