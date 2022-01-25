شراكة بين «التزام لإدارة الأصول» و«كوليرز» للتوسع في المنطقة عبر أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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رسخت مجموعة التزام لإدارة الأصول (التزام) حضورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الاستحواذ على شركة فالكون للاستثمارات، وهي الشريك التابع الذي ُيتداول باسم كوليرز، شركة الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 1995.

مجموعة التزام لإدارة الأصول هي أضخم شركة لإدارة الأصول المادية قائمة على التكنولوجيا ومستثمر في بيئة الأصول المبنية في الشرق الأوسط. وستعمق الشراكة مع كوليرز الخدمات التي يمكن للشركتين تقديمها، الأمر الذي سيعجل بدوره تقديم خططهما التكميلية للنمو وزيادة إمكانات العقارات للعملاء إلى الحد الأعلى.

وقال أحمد عامر عمر صالح عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة التزام: «ستعمل التزام، المشروع المشترك بين الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، على توسيع منصة إدارة الأصول المادية الخاصة بها وتعجيل إستراتيجيتها للنمو من خلال هذه الشراكة. ونحن نرى هذا الارتباط بين التزام وكوليرز كمزيج قوي سيعزز محفظة الشركة في الأسواق القائمة والناشئة».

وعن ذلك قال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لمجموعة التزام «يسعدنا أن نزيد من حضورنا في المنطقة ومن عمق الخدمات العقارية التي لدينا في محفظتنا من خلال شراكتنا مع كوليرز. وبالنسبة لنا، الشركة ملائمة بشكل طبيعي لتطلعاتنا في السوق. فالمكانة التي تتمتع بها العلامة التجارية العالمية، مقترنة بالخبرة التي يتمتع بها إيان ألبرت والفريق الأوسع لا يُعلى عليها. ونحن نتطلع إلى توحيد الشركتين».

وقال إيان ألبرت، المدير التنفيذي لكوليرز في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط: «ستعمل الشراكة بين التزام وخدمات إدارة الأصول التي تقدمها مع خبرة كوليرز في المعاملات العقارية الأساسية والخدمات الاستشارية، على توسيع نطاق الخدمات التي يمكننا تقديمها معاً وذلك لمنح المزيد من الخبرات ودفع الفرص لعملائنا في هذه المنطقة النابضة بالحيوية».

إن نطاق الخدمات التي تقدمها كوليرز في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للحكومات، والشركات العقارية والمُلاك من القطاع الخاص يتضمن خدمات السمسرة، وتمثيل المالكين والمستأجرين، والتقييمات والاستشارات، والخدمات العقارية، بالإضافة إلى استشارات التطوير، والمشورة المتعلقة بأسواق رأس المال والاستشارات الخاصة بالتكلفة والبناء.

ومن خلال شركاتها الفرعية، تقدم التزام مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية التي تستخدم منصة تكنولوجيا قوية للخدمات المبتكرة. ولدى التزام عمليات في المنطقة منذ 2009.

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