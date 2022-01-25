شيميرا كابيتال: إتمام الإغلاق الثاني لصندوق «ألفا ويف فينتشرز 2» بقيمة 10 مليارات دولار

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال ليمتد المتخصصة في إدارة الأصول والخاضعة تنظيمياً لسوق أبوظبي العالمي، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة شيميرا للاستثمارات إتمام الإغلاق الثاني لصندوق ألفا ويف فينتشرز 2 بقيمة 10 مليارات دولار.

ويمثل صندوق ألفا ويف فينتشرز 2 ثاني صناديق رأس المال المخاطر، التي تطلقها شركة شيميرا كابيتال ليمتد، ويتم إدارته بالاشتراك مع شركة ألفا ويف جلوبال («فالكون أيدج» سابقاً)، ويستهدف الصندوق الاستثمارات عالية الجودة في قطاعات تكنولوجيا الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والخدمات الإلكترونية للمستهلكين عبر الإنترنت، وقطاع الأعمال التجارية للشركات (B2B)، كما يعد ألفا ويف فينتشرز 2 صندوقاً متعدد الأطوار، ويركز على الاستثمار في الشركات النامية، ويتبنى استراتيجيات واضحة للتخارج من تلك الاستثمارات.

وقال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال، إن إتمام الإغلاق الثاني لصندوق ألفا ويف فينتشرز 2 بقيمة 10 مليارات دولار، يمثل إضافة جديدة لشركة شيميرا، ويأتي تعزيزاً لمكانتها على ساحة استثمارات رأس المال المخاطر بأسواق المنطقة، وأضاف: إن الصندوق سيستثمر في الشركات المتميزة، التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير الحلول الابتكارية لأبرز المشكلات، وتسهم في تطوير اقتصاد المعرفة المحلي مع ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً للابتكار والتطور التكنولوجي. وأكد أن إطلاق ثاني صناديق الاستثمار التابعة للشركة في مجال رأس المال المخاطر، الذي يشهد إقبالاً متزايداً سيسهم في توفير فرص استثمارية لعملائنا لباقة المنتجات، التي تقدمها الشركة والاستفادة من شبكة العلاقات والخبرات الواسعة، التي تنفرد بها شركة شيميرا.

وأعرب سيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال عن تطلع الشركة لإدارة صندوق ألفا ويف فينتشرز 2 مع شركائها، مستفيدة من نجاحها في بناء سجل حافل بإطلاق صناديق الاستثمار وتنفيذ الصفقات الاستثمارية الجذابة، والذي شهد إطلاق خمسة صناديق مؤشرات متداولة، وصندوق عالمي لرأس المال المخاطر.

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