مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات» ينطلق في أبوظبي 27 يناير الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

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ينطلق يوم الخميس 27 يناير الجاري مهرجان «آفاق أوتو فيست الحديريات» لتمويل السيارات، والذي يُقام في جزيرة الحديريات- أبوظبي، ويستمرّ حتى 30 يناير، وهو من تنظيم «آفاق الإسلامية للتمويل»، الشركة الأولى والرائدة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويهدف إلى دعم انتعاش سوق تمويل السيارات في الدولة.

يدعو هذا المهرجان عشاق السيارات بمختلف أنواعها إلى زيارته على مدار أربعة أيام، للاستفادة من مجموعة واسعة من عروض التمويل الحصرية من «آفاق»، بمعدلات ربح بدءاً من 1,75% وتأجيل سداد القسط الأول لفترة تصل حتى 180 يوماً، مع بطاقة «آفاق» الائتمانية مجاناً.

الجدير ذكره أن «آفاق الإسلامية للتمويل» هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل، تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدّم مجموعة واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات مالية مختلفة، من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ وكانت قد حصلت على المركز الأول في تصنيف «أكثر أماكن العمل سعادة» على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتي «أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل» و«أفضل برنامج لمشاركة الموظفين» للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة، وأدائها الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

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