بطاقة «دبي للتسوق» الذهبية تقدم جوائز مذهلة في أسبوعه الأخير

المصدر: دبي - البيان

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يستعد عشاق التسوق في دبي للمشاركة في مسابقة البطاقة الذهبية الحماسية خلال الأسبوع الأخير لمهرجان دبي للتسوق من تاريخ 23 الى27 يناير 2022، والتي تقام عبر 5 مراكز للتسوق، حيث سيحصل الفائزون الذين سيجدون البطاقات الذهبية المخبأة في المتاجر على جوائز رائعة تتراوح قيمتها بين 1000 درهم في اليوم الأول و5000 درهم في اليوم الخامس للمسابقة المثيرة - مع مجموع جوائز يصل إلى 75 ألف درهم! وسيتم مشاركة تلميحات يومية عن مكان إيجاد البطاقات الذهبية على حساب @styledbyDubai على موقع انستغرام. وإذا كنت من المحظوظين لإيجادك العلامة الذهبية، فلا داعي لشراء المنتج، حيث يمكنك فقط مسح رمز الاستجابة السريعة QR المتواجد على العلامة ومشاركة التفاصيل الخاصة بك للفوز بالجائزة. الطريقة الأمثل لإنفاق المال خلال التخفيضات النهائية خلال مهرجان دبي للتسوق يوم الجمعة 28 يناير 2022 مع عروض تتراوح من 25% إلى 90% على 500 علامة تجارية في أكثر من 2000 متجر في دبي.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق لجمهوره في الدورة السابعة والعشرين حتى 30 يناير 2022، ليكون الطريقة المثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي، من خلال تجارب ترضي الجميع، ولم يسبق لها مثيل. بانتظار المقيمين في دبي وزوّارها أجواء تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة. وتتنوع تجارب التسوّق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيّمة، كل ذلك وأكثر يجسد تجارب فريدة من نوعها خلال مهرجان دبي للتسوق.

ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية من خلال باقة من فعاليات الترفيه والتسوق على مدار العام.

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