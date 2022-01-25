للمرة الأولى على المستوى الإقليمي.. «متجر المستقبل».. تجربة تسوّق فريدة تنطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مول الإمارات»، الذي تملكه وتديره «ماجد الفطيم»، تعاونه مع «سيسكو»، لتقديم تجربة تسوّق غامرة ورقمية وشخصية للزبائن، من خلال إطلاق «متجر المستقبل». إذ يقدم الأخير تجربة تسوق أكثر متعة وإقناعاً ومتعة، ويوفر تجربة تسوق مبسطة. وكان متجر «ذات»، الوجهة المحلية الفاخرة من «ماجد الفطيم»، أول متجر بيع بالتجزئة يستحوذ على المساحة المتطورة والحديثة.

وللمرة الأولى في المنطقة، سيحصل الزوار في دبي على فرصة حصرية للتفاعل مع هذا النوع من المتاجر، التي تتميز بمفاهيم فريدة وتجمع التسوق التقليدي والرقمي على حدٍ سواء. وسيعمل المتجر على الارتقاء بتجربة التسوق التقليدية من خلال دمج البيع بالتجزئة الرقمي لتعريف الزوار على رحلة تسوّق المستقبل، من خلال خمس مميزات تقنية أساسية لشركة «سيسكو»: لوحة العرض الرقمية، العرض والاستشعار، المرآة السحرية، مرآة الجمال وتحليلات المتجر.

ويعكس إطلاق «متجر المستقبل» اتجاهاً متزايداً لإضفاء الطابع الشخصي داخل المتاجر. وترحب شاشات العرض الرقمية بالزوار في المتجر، وتوفر أجواء مميزة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر. كما يتغير المحتوى الرقمي على الشاشات بناءً على تحليلات الوجه، مثل الجنس والفئة العمرية. وبهذه الطريقة يتمتع كل زائر برحلة فريدة لاكتشاف المنتجات والسلع.

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