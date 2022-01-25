«رويترز»: النمو المتوقع للإمارات 2022 الأعلى في 7 سنوات

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

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أظهرت نتائج استبيان لوكالة «رويترز»، نشرته أمس، توقعات بأن يحقق اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2022 نمواً نسبته 4.8%، يُعد الأعلى الذي تشهده الدولة في ناتجها المحلي الإجمالي منذ 2015. وأجرت الوكالة الاستبيان خلال الفترة من 11 إلى 19 الجاري، وشارك به 25 خبيراً اقتصادياً. وتوقع الخبراء الذين شاركوا في الاستبيان أن تحقق الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عموماً نمواً متسارعاً وأسرع نمواً لها منذ سنوات عديدة.

وتأتي نتائج الاستبيان في ضوء التعافي اللافت الذي حققته اقتصادات دول الخليج بدرجات متفاوتة على مدار العام الماضي من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وقالت خديجة حق، كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أكبر في 2022، ذلك أنها ستواصل البناء على التقدم الذي حققته العام الماضي».

وفيما يخص مُعدلات التضخم المُتوقّع أن تُسجلها دول المجلس العام الجاري، توقعت نتائج الاستبيان أن تكون المعدلات متواضعة. وتوقعت أيضاً أن تكون أدنى معدلات التضخم لدى دول المجلس هذا العام في الإمارات، بواقع 2%.

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