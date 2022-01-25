200.7 مليون دولار تعويضاً لـ«دي بي ورلد» في جيبوتي

المصدر: دبي- سيد صالح

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أصدرت محكمة تتبع «محكمة لندن للتحكيم الدولي» حُكماً يقضي بتعويض مجموعة «دي بي ورلد» والمشروع المشترك التابع لها «ميناء دورالييه للحاويات» بمبلغ قيمته 200 مليون و 752 ألف دولار كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما خلال الفترة من الــ 18 من فبراير 2018 وحتى الــ 31 من ديسمبر 2020، نتيجة الإقصاء من ميناء «دورالييه» في جيبوتي.

وأفادت المحكمة بأنّ حقوق «دي بي ورلد» في تشغيل الميناء بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة في عام 2008 تبقى سارية وملزمة، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام إعادة المجموعة إلى وضعها القانوني الذي كان سارياً قبل الإقصاء.

وينبع الحكم من الخطوة التي اتخذتها حكومة جيبوتي والمتمثلة في مصادرة من ميناء «دورالييه» على نحو غير مشروع في فبراير عام 2018، الأمر الذي ألحق بالمجموعة خسائر تضمنت فقدان حصص، رسوم الإدارة والفوائد بقيمة تبلغ 164.594.955 دولاراً، بالإضافة إلى أحقيتها في تعويض عن الأرصدة النقدية التي صادرتها حكومة جيبوتي من ميناء «دورالييه»، والبالغ 3.158.028 دولاراً.

ويُعد الحكم حلقة إضافية في سلسلة أحكام صادرة من «محكمة لندن للتحكيم الدولي» و«المحكمة العليا لإنجلترا وويلز» لصالح حقوق «دي بي ورلد» في هذا الشأن في غضون الأعوام الأربعة الماضية.

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