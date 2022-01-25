971 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام )

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 971 مليون درهم وشهدت الدائرة تسجيل 330 مبايعة بقيمة 673.49 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 86.9 مليون درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 586.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة، التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 50 مليونا. وسجلت الرهون 216.81 مليون درهم منها 17 رهناً لأراض بقيمة 98.03 مليون درهم و66 رهناً لفلل وشقق بقيمة 118.78 مليون درهم أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 65 مليون درهم ورهن في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 33 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 81.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 20 مليون درهم.

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