1.7 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مع تعرضها لضغوط بيع طالت شريحة واسعة من الأسهم القيادية.

وتماسك سوق أبوظبي مع انخفاضه بنسبة طفيفة بلغت 0.18% ليغلق عند 8689.79 نقطة، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 1.96% ليصل إلى 3146.67 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.42 مليار درهم أبوظبي و338.7 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 380.1 مليون سهم منها 211.5 مليوناً في أبوظبي و168.58 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 12085 صفقة.

سوق أبوظبي

عزز تماسك سوق أبوظبي ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.79% في قطاع البنوك أمام انخفاض «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 0.68% و0.58% على التوالي. ونما قطاع الاتصالات مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنسبة 0.25% واستقرار «الياه سات».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 350.3 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.58%، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 285.4 مليون درهم. وحقق «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر ارتفاع بنسبة 14.67%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.3%.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.3% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.72% و«الإمارات دبي الوطني» 1.85%. ونزل قطاع العقار بنسبة 3.29% مع انخفاض «إعمار العقارية» 3.52% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«ديار» 3.45%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.5% على وقع هبوط «سوق دبي المالي» 4.03% و«دبي للاستثمار» 1.86%. وتراجع قطاع النقل 1.5% بعد هبوط «العربية للطيران» 1.38% و«أرامكس» 1.71%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 127.7 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بسيولة 38 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 37 مليون درهم.

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