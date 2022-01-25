شراكة لـ «أراضي دبي» مع 3 جهات للحلول العقارية الذكية

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع 3 شركات متخصصة في توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة، وهي موقع بيوت، وموقع DXBinteract.com، وبروبرتي فايندر، وذلك بهدف تزويد السوق العقاري في الإمارة، بأفضل الحلول التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية، التي بدورها تسهم في تعزيز توجهات التحول الرقمي، التي يشهدها قطاع دبي العقاري، إلى جانب دعم رؤية الدائرة في جعل الإمارة الوجهة العقارية عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تلتزم أراضي دبي، التزاماً راسخاً تجاه سوق دبي العقاري، يقضي بتعزيز شفافيته، وتوفير أنجع الحلول العقارية الذكية والمتطورة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين، على حدّ سواء.

ويعتبر ذلك هدفاً استراتيجياً، ضمن رحلتنا الرامية إلى توطيد المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارة، على صعيد سوق العقارات العالمي، إلى جانب المساهمة في بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم، بما يتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين، التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة مؤخراً، والتي تستهدف الخمسين عاماً المقبلة».

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: من خلال اتفاقيات الشراكة هذه، سنتيح للمتعاملين بيئة عقارية آمنة، وبيانات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تمكينهم من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقاري حسب الخارطة، ومتابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل: تعد هذه الشراكة، تجسيداً للجهود التعاونية التي تبذلها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والهادفة نحو دفع عجلة النمو، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية. ونأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات، تجربة تصفح أفضل، ضمن أعلى المعايير العالمية.

وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، لتوفير البيئة التفاعلية في سوق دبي العقاري، من خلال موقع DXBinteract.com، يسهم هذا الموقع في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات، بحسب المنطقة، وحسب البناء العقاري، مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار، وخلافه، تبعاً للمرحلة التي يمر بها تماماً، مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها.

وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لبروبرتي فايندر: من خلال عملياتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتمتع بإمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأسعار المطلوبة، وعدد من المقاييس والمؤشرات الأخرى، التي تتعلق بالصورة الأشمل للقطاع العقاري. وبفضل هذه الكمية الهائلة من البيانات، التي يمكننا الوصول إليها، فإن هذه الشراكة، ستعمل على تعزيز سوق العقارات في دبي، وتزيد الثقة والشفافية التي يتمتع بها.

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