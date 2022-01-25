16409 رخص «تاجر» في دبي حتى نهاية 2021

المصدر: دبي - البيان

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تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع بالإمارة، حيث تم إصدار 16,409 رخص منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية 2021.

وصل إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر الصادرة خلال 2021 إلى 6,217 رخصة بزيادة 6% مقارنةً بـ 2020، الذي وصل عدد الرخص خلاله إلى 5,848 رخصة، الأمر الذي يعكس الحرص المستمر على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وتعكس الأرقام تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي، حيث أصبحت الإمارة منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية.

وحسب تقرير «تجارة الإمارات الإلكترونية» الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع شركة «فيزا» العالمية عام 2020، تتصدر دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التي تبنت التحول الرقمي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره.

الرخصة

وتُعنى رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وحسب الفئة، توزّعت رخص تاجر التي تم إصدارها خلال 2021، بين مهنية بنسبة 79%، وتجارية بنسبة 21%. وركز معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة العام الماضي على تقنية المعلومات، تجارة الملابس الجاهزة، الخياطة النسائية والتصميم، المشاغل اليدوية، الخياطة الرجالية والتصميم، خدمات النشر والطباعة، إدارة المنشأة والمرافق، خدمات التسويق والترويج، وبيع الوجبات الخفيفة.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط الرخصة أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لـ 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة. ويقدم القطاع الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال عقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم ومشاريعهم، وفتح قنوات جديدة مثال التعاون مع منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.

مميزات

تضم مميزات الحصول على رخصة تاجر إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات بمنافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة بالمعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء). ويمكن الحصول على الرخصة من خلال التسجيل على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae.

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