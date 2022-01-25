«الجرافات البحرية الوطنية» توقع مذكرة تفاهم مع شركة هندية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقعت شركة الجرافات البحرية الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة الجرافات الهندية بهدف اغتنام فرص الأعمال المشتركة بين الجانبين. وتتماشى المذكرة مع خطط التوسع الإستراتيجية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، وتساهم في تعزيز مكانتها وخبراتها كمركز عالمي للهندسة والبناء، وحفز دورها في تطوير البنية التحتية عالية الجودة لأبوظبي بما يخدم الشركاء العالميين للإمارة.

وقع المذكرة عبر الإنترنت المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية؛ والكابتن إس ديفار، المدير العام للشركة الهندية. وتتيح الاتفاقية للشركتين التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تخصصهما لتنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء الهند، وبنغلاديش، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وأنحاء أخرى من العالم. ويستند التعاون بين الشركتين على أساس تنفيذ المشاريع كل على حدة عبر مناطق تشغيل جغرافية محددة، ومن خلال تطوير مشاريع مشتركة أو عقد تفاهمات متبادلة بين الجانبين لتأمين فرص أعمال جديدة. واتفقت الشركتان على تقديم العطاءات بصورة مشتركة في المنطقة على أساس كل مشروع على حدة.

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