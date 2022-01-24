(تيم هورتنز) تنتشر في الإمارات عبر 77 فرعاً وتتوسع عالمياً

المصدر: دبي- البيان

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منذ افتتاح أول فرع له في إمارة دبي عام 2011، شكل (تيم هورتنز) جزءاً من ماضي دولة الإمارات ومستقبلها، وجزءاً من المجتمع الإماراتي حيث اتخذها موطناً له بكل ما للكلمة من معنى، بفروعه الـ 77 المنتشرة في إمارة دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، ومدينة العين.

اشتهرت سلسلة المقاهي سريعاً في الإمارات من خلال التزامها في تقديم القهوة والمأكولات الطازجة تماشياً مع شعارها «دائماً طازج، دائماً لذيذ» الذي اعتمدته لتقديم منتجاتها، وتوسّع (تيم هورتنز) في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات التالية حيث أصبح المقهى المفضّل للجميع.

تأسست سلسلة مقاهي (تيم هورتنز) منذ أكثر من خمسين عاماً، وافتتحت أبوابها لأول مرة يوم 17 مايو في مدينة هاملتون الكندية، مقدمة لعملائها القهوة والدونتس فقط. وبالعودة إلى عام 2011، قدّمت مجموعة (أباريل)للتجزئة علامة (تيم هورتنز) العالمية في منطقة الشرق الأوسط حيث افتتحت أول فرع له في إمارة دبي، حيث استُقبل الكافيه الجديد بحفاوة كبيرة من الإماراتيين والمقيمين بسبب تاريخه العريق، وجودة مشروباته ومأكولاته، وشعبيته الكبيرة في كندا كأكبر سلسلة مقاه تضم أكثر من 4000 فرع.

وتؤمن(تيم هورتنز) بضرورة تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه ومجتمعه من خلال الريادة والإبتكار والشراكات البنّاءة.

وقدّمت الإمارات مناخاً جاذباً لمقاهي «تيم هورتنز» عبر توفيرها بنية تحتية متطورة ومناخاً تشريعياً يحتوي على محفزات، ما جعلها بمثابة مركز استقطاب وتوسّع للسلسلة، ونقطة انطلاق نحو العالمية.

كما ساهمت البنى التحتية وخدمات الأعمال المتطورة التي توفّرها الإمارات على ازدهار وتوسّع (تيم هورتنز). هذه الرؤية المستشرفة للقيادة الحكيمة ساهمت في خلق بيئة جاذبة لروّاد الأعمال لمتابعة استثماراتهم في الدولة.

مؤخراً ومع احتفالات الإمارات بيومها الوطني الخمسين، ووضعها خططاً للخمسين سنة القادمة استمراراً لمسيرة التقدّم والنمو، تواصل علامة (تيم هورتنز)الإزدهار والتطوّر معها مقدمة تجربة ممتعة لا مثيل لها لزوارها.

وقال هشام المكاوي، الرئيس التنفيذي لتيم هورتنز في الشرق الأوسط، إن بيئة الأعمال في دولة الإمارات ساهمت بقوة في احتضان شركات مختلفة من المنطقة والعالم، وأن الإمارات تعتبر بيئة مثالية للشركات العالمية، ويأتي ذلك ترجمة للإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل تطوير البيئة الملائمة لريادة الأعمال من خلال الدعم الحكومي واستقطاب المواهب.

وأضاف المكاوي»مع الإنجازات الاستثنائية التي تحقّقها دولة الإمارات، يشرّفنا ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة، ومن خلال النجاح الكبير الذي حقّقته علامتنا هنا، نستعد للمرحلة القادمة والتقدّم أكثر من خلال مواكبة الخطط المستقبلية التي وضعتها دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة«.

كما تسعى سلسلة مقاهي(تيم هورتنز) إلى التميّز بشكل دائم عبر تلبية رغبات جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال تقديم خدمة الطلب من السيارة، واختيار مواقع للفروع أقرب للزوار في الشوارع الرئيسية وضمن مراكز التسوّق والمجمعات السكنية ومحطات البترول والجامعات والمستشفيات، والسعي إلى افتتاح فروع إضافية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، والبحرين؛ وقريباً في الكويت ومصر والهند.

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