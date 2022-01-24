مصرف عجمان يمنح «أرادَ» تمويلاً بقيمة 152 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

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أبرم مصرف عجمان أخيراً اتفاقية مع شركة أرادَ يقدّم للمطوّر العقاري بموجبها 152 مليون درهم لتمويل مشروعين رئيسيين في مجتمع الجادة المتنامي، والذي يمثل بدوره أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة. ويشمل التمويل مبلغ 37 مليون درهم لتشييد مجمّع للفلل، و115 مليون درهم لبناء المرحلة الثانية والأخيرة من مدرسة سابيس الدولية – الجادة.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان قائلاً: يسعدنا أن نقدم دعمنا لشركة أرادَ، والتي تعد واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة ومن أكثرها تقدماً وتطوراً، إذ إنها تركز في نطاق أعمالها على إنشاء مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة. وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تشكلها عملية الحصول على التمويل لضمان سير عملية التطوير والنمو في كافة المجالات، فإن سياستنا في مصرف عجمان تهدف إلى دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تسهيل أعمال الشركات بجميع فئاتها وأحجامها والتركيز على استقطابها للقيام بأعمال تجارية في الدولة، وتشكل تسهيلات التمويل جانباً أساسياً من سبل هذا الدعم. ونحن حريصون على أن نكون جزءاً فاعلاً في عملية التطوير الاستراتيجي لدولة لإمارات في جميع القطاعات من خلال ضمان حصول الشركات على الدعم المالي الذي تحتاجه. هذا، وتهدف حلول التمويل الديناميكية لدينا إلى توجيه الشركات لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل من خلال تعزيز قدرتها المالية وإتاحة فرص جديدة أمامها، الأمر الذي من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ: أتاح لنا سجلنا المميز من حيث المبيعات وعمليات التسليم بناء علاقات قوية ومستدامة مع عدد من الشركاء البارزين في قطاع التمويل. ونحن مسرورون بشراكتنا مع مصرف عجمان، والتي سنتمكن من خلالها من تسليم باقة من الفلل العصرية ضمن مجتمع متكامل ومدرسة ذات مستوى عالمي ستمثل بدورها إضافة قيّمة إلى المؤسسات التعليمية المرموقة في الشارقة.

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