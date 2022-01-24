هندي يربح مرتين في مهرجان دبي للتسوق ويفوز بنصف كيلوغرام ذهباً

المصدر: دبي – البيان

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ربح الهندي براديب دفسك، 31 عاماً من ولاية أندرا براديش، مرتين في مهرجان دبي للتسوق 2022. وحصل على نصف كيلوغرام من الذهب، وشارك دفسك في السحب الأيقوني لمجموعة دبي للمجوهرات بعد أن أنفق 15000 درهم إماراتي على المجوهرات في ملبار للذهب والألماس، إحدى العلامات التجارية الـ190 المشاركة في حملة سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات.

ومن بين مجموعة من آلاف قسائم السحب، تم اختيار أربع تذاكر للإعلان عن أربعة فائزين، اثنتان منها تنتميان إلى دفسك.

معلقاً على فوزه الكبير، صرح براديب دفسك الذي يعمل في قطاع النفط والغاز في دبي منذ عام 2016،، قائلاً: «كان الفوز بنصف كيلوغرام من الذهب أفضل بداية لعام 2022. ذهبت بالفعل لشراء المجوهرات إذ سأتزوج الشهر المقبل وأردت شراء بعض الهدايا لعروسي وأبي. لم أتخيل مطلقاً الفوز في سحوبات مهرجان دبي للتسوق. أنا ممتن لمجموعة دبي للمجوهرات على هذا الفوز الكبير».

ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات أكبر هيئة تجارية لقطاع الذهب والمجوهرات في دبي تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. وتشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة دورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و«وجهة العالم للمجوهرات». كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

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