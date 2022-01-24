«مخازن زي» التابعة للشركة العالمية القابضة تتحول إلى «غذاء القابضة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «مخازن زي»، الشركة المتخصصة في التجارة والتوزيع، والمُدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحولها إلى «غذاء القابضة»، وذلك تماشياً مع جهودها المبذولة في توسيع نطاق استراتيجيتها، لتصبح لاعباً رئيساً في القطاع الغذائي، وبما يخدم الأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.

وتعزم الشركة الجديدة، إضافة عدد من الشركات والأعمال إلى محفظة أصولها الحالية، عبر إبرام عدد من صفقات الاستحواذ، وتشكيل شركات تابعة، ما سيدعمها في رفع مستوى كفاءاتها، وتعزيز قدراتها الأساسية في مجال استيراد وتجارة المنتجات الغذائية الطازجة والمُعلبة بنظام الجُملة، بما في ذلك حلول التعبئة، وغيرها من الخدمات الغذائية داخل المواقع الصناعية، مثل حقول النفط والغاز. وتماشياً مع هذه الخطوة، سيتم تغيير رمز تداول الشركة في الأسابيع المقبلة في سوق أبوظبي المالية، من ZS إلى GHITHA.

وتكمن أهمية هذا القرار الاستراتيجي الجديد، في كونه يعزز قدرات «غذاء القابضة»، ويرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر اللاعبين، والأكثر تأثيراً في قطاع تجارة الأغذية على الصعيد الإقليمي. وقال محمد سومر أجليقين رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة: التزاماً منا بالمساهمة في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي يتمثّل هدفها في جعل الإمارات أكثر الدول تحقيقاً للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، بحلول 2051، فإن توسيع نطاق عملياتنا وأعمالنا في تجارة الأغذية والزراعة، يشكل فرصة مثالية لتقديم قيمة كبيرة لصالح مساهمينا الكرام، من خلال تكليل استثماراتهم بالنجاحات، وبما يدعم أجندة التنمية الوطنية. ويمثّل تحوّل علامتنا التجارية من «مخازن زي» إلى شركة «غذاء القابضة»، خطوةً في غاية الأهمية، بينما نمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّنا، انطلاقاً من عملياتنا التوسعية، كي نعزز إمكاناتنا، للاضطلاع بدور محوري داخل القطاع الغذائي.

و«غذاء القابضة»، تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة استثمارية، تتوزع أعمالها عبر العديد من القطاعات الحيوية، ومقرها أبوظبي. وقد اعتمدت استراتيجية طموحة، لتوحيد أعمالها، وإدراج شركاتها التابعة، وتحويلها إلى لاعبين رئيسين في العديد من القطاعات المختلفة. وتمتلك الشركة العالمية القابضة، محفظة استثمارية واسعة، تضم أعمالاً في قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات.

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