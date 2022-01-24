بيت.كوم: 86٪ من الخبراء يتوقعون زيادة التوظيف عن بُعد في 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشف استبيان «ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، الذي أجراه موقع بيت.كوم للوظائف في الشرق الأوسط، عن معلومات متعلقة بمجال التوظيف المتطور وكيفية تغيّر ممارسات التوظيف في العصر الرقمي، حيث توقع 86٪ من المجيبين ازدياد عمليات التوظيف عن بُعد في عام 2022، مع اعتبار المقابلات الافتراضية بديلاً فعالاً عن المقابلات المباشرة وذلك وفقاً لـ 82٪ من المجيبين.

ويتطلب مجال التوظيف التنافسي اليوم اتباع نهج استباقي لجذب الكفاءات، حيث شملت أهم الأهداف التي يسعى خبراء التوظيف في المنطقة لتحقيقها خلال عام 2022: اعتماد تقنيات التوظيف الإلكترونية (40٪)، وتحسين جودة التوظيف (27٪)، وتقليل الوقت اللازم للتوظيف (16٪)، وزيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين (8٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: هذه البيانات مفيدة كونها تقدم لمحة عن الوضع الحالي لمجال التوظيف والفرص التي يقدمها، وذلك من أجل مساعدة الباحثين عن عمل على اتخاذ القرارات المهنية الصحيحة. ونتيجة للأزمة الصحية التي شهدها العالم أخيراً، أصبح يتعين على خبراء التوظيف في المنطقة الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد طرق فعّالة لجذب وتوظيف الكفاءات المناسبة عن بُعد، إلى جانب بناء عملية توظيف رقمية شاملة.

وكشف خبراء التوظيف في المنطقة عن عدة عوامل تسهم في توظيف الكفاءات بطريقة ناجحة، أبرزها الوصول إلى عدد كبير من الكفاءات (29٪)، والقدرة على تصفية الكفاءات بفعالية (30٪)، والقدرة على إجراء عملية تأهيل مبسطة للموظفين الجدد (22٪)، بالإضافة إلى القدرة على اختبار وتقييم المرشّحين عبر الإنترنت (20٪).

وتسهّل التقنيات الحديثة عملية إيجاد أفضل الكفاءات وجذبها وتوظيفها في نهاية المطاف، وقد شملت الأدوات الرقمية الأكثر فائدة بالنسبة لخبراء التوظيف: البحث عن السير الذاتية (50٪)، وإعلانات الوظائف (27٪)، ومنصة المقابلات عبر الفيديو (10٪)، وأنظمة تتبع طلبات المتقدمين (10٪).

علاوة على ذلك، يخطط 91٪ من المجيبين لاستخدام حلول التوظيف الإلكترونية في عام 2022 للعثور على أفضل الكفاءات وتوظيفها. كما كشف 85٪ من المجيبين أن شركتهم تعتمد أو تخطط لاعتماد عملية توظيف إلكترونية بالكامل في عام 2022.

وتمكن الأدوات الرقمية التي تساعد في إيجاد أفضل الكفاءات خبراء التوظيف من تعزيز سرعة ودقة عملياتهم ومواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالتوظيف، مثل عدم توفر عدد كبير من الكفاءات (22٪)، والتواصل مع المرشّحين خلال عملية التوظيف (19٪)، والتحديات المرتبطة بالصحة والسلامة المتعلقة بجائحة كورونا (15٪)، وضعف التنسيق بين مديري التوظيف أو خبراء الموارد البشرية (12٪).

ومن خلال رقمنة جوانب معينة من عملية التوظيف، يمكن لخبراء التوظيف جعل هذه العملية أكثر سرعة وفعالية من حيث التكلفة في الوضع الراهن الجديد. في الواقع، قال 77٪ من المجيبين إن شركتهم تمتلك خطة واضحة لمواكبة التغييرات المتوقعة في مجال التوظيف بعد جائحة (كوفيد19).

وتم جمع بيانات الاستبيان عبر الإنترنت بين 15 ديسمبر 2021 وحتى 18 يناير 2022، بمشاركة 2,025 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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