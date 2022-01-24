اتحاد غرف التجارة يبحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار مع بنغلاديش

المصدر: دبي - البيان

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بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، محمد أبو ظفر، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، والوفد المرافق له، وذلك في مكتب الاتحاد بدبي.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الغرف عن ترحيب قطاع الأعمال الإماراتي بإقامة شراكات استثمارية مجدية مع القطاع الخاص لدى بنغلاديش نظراً للموارد الاقتصادية المتوفرة لديها لا سيما في قطاع الصناعة والزراعة بما يعود بتبادل المنافع والمصالح على البلدين.

من جهته عبر محمد أبو ظفر، عن سعادته بعقد هذا اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية في بنغلاديش والإمارات، وأثنى على المناخ الاستثماري والموقع الاستراتيجي وبيئة الأعمال التي تتميز بها دولة الإمارات من حيث التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتحمي المستثمرين. وقال إن بلاده تتمتع بعلاقات تجارية وتعاون اقتصادي مميزين مع دولة الإمارات وذلك امتداداً للاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين الصديقيين في كل المجالات.

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