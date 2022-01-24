معهد إدارة المشاريع يلقي الضوء على التوجهات المستقبلية للقطاع

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك مايكل دي بريسكو، الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد إدارة المشاريع، في مقابلة مع الجمهور لإلقاء الضوء على التوجهات المستقبلية للقطاع وذلك في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع (DIPMF)، والذي سيقام الأربعاء 26 يناير والخميس 27 يناير. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى حضوراً عالمياً يتجاوز 2,000 مشارك، كما سيشهد مشاركة أبرز المهنيين وقادة الفكر في هذا المجال من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتأثيره على مستقبل العالم.

ويشارك معهد إدارة المشاريع، في تنظيم هذا الحدث السنوي منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2014. وتأتي مشاركة المعهد هذا العام ممثلة في مايكل دي بريسكو إلى جانب جوزيف كحيل، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء، وبابلو ليدو، عضو مجلس إدارة المعهد، الذين سيشاركون في نقاشات النسخة السابعة من المنتدى.

سيقدم جوزيف كحيل في اليوم الثاني من المنتدى جلسة حول إدارة الفوائد والقيم ستركز على مسارات القيم وتمكين فرق العمل بتبني طرق جديدة للعمل من أجمل ضمان نجاح المشاريع. كما أنه سيعقد بابلو ليدو في اليوم الأول من فعاليات المنتدى، جلسة نقاشية حول التحول المرن والهجين.

كما ستعقد غريس نجار، مدير عام معهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورة تدريبية تخصصية تحت عنوان «الابتكار الاستراتيجي في مجال الصناعة 4».

وقال مايكل دي بريسكو، الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد إدارة المشاريع إن «متطلبات اقتصاد المشاريع تؤكد بشكل متزايد على أهمية الإدارة المؤثرة والفعالة للمشاريع. ومن هذا المنطلق، يسلط منتدى دبي العالمي للمشاريع الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه مديرو المشاريع في خلق مستقبل أفضل في سياق عالمنا القائم على المشاريع الضخمة والطموحة، إلى جانب كونه تجمعاً استثنائياً لصناع التغيير المبتكرين والملتزمين بريادة الحلول الجوهرية والمستدامة للتحديات الملحّة في وقتنا الراهن».

ومن جانبه، قال جوزيف كحيل، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء «يشهد العالم حالياً حاجة متنامية لصناع الحلول التحولية من أصحاب العقلية الابتكارية الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي. ففيما يواصل الاقتصاد الدولي التحول بوتيرة متسارعة، لا بد لمهنيي المشاريع من التواؤم مع التوجهات المستقبلية وضم جهودهم اليوم لتخطي تحديات الغد. لذا فإن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصة مثالية للعمل المشترك، إذ ينصب تركيز المنتدى بشكل كامل على تسخير طاقة الإدارة الفعالة للمشاريع لبناء عالم أفضل للجميع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز