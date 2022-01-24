«آي كيو روبوتيكس» توسع شراكتها مع «براندز فور لِس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «آي كيو روبوتيكس» IQ Robotics، القائمة على الذكاء الاصطناعي لقيادة التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية، عن توسعة نطاق شراكتها مع مجموعة «براندز فور لِس» BFL Group.

وجاء ذلك، بعد أن توصل الطرفان إلى صفقة بملايين الدولارات، تشتمل على مشروع تحولٍ ثانٍ لدعم توسع «براندز فور لِس» دولياً، خارج منشآتها في المنطقة الحرة بجبل علي، من خلال توظيف 156 روبوتاً، لتمكين نمو المجموعة، وانفتاحها على الأسواق العالمية.

وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو روبوتيكس»: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة «براندز فور لِس»، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج المنشودة، مع هذا الفصل الجديد المثير، في إطار تعاوننا من خلال تعزيز النمو الدولي للمجموعة، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في المملكة العربية السعودية.

إن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤيتنا لمساعدة شركائنا على تحقيق التحوّل، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي العالمية.

وفي هذه المناسبة، نتقدم بالشكر إلى المجموعة لثقتها المستمرة بنا كشريك تحول، وتقديم تعريف جديد لحدود سلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تقديم حلول مؤتمتة بالكامل، تكون مدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي».

من جهته، قال توفيق كريدية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لِس»: «يسرنا الإعلان عن تعزيز علاقة تعاوننا من جديد مع «آي كيو روبوتيكس»، ليتم من خلالها تحويل مركزنا للإنجاز المركزي، إلى منشأة للفرز تعمل بالروبوتات.

ومن خلال التحول إلى مستودع آلي، يعتمد على الروبوتات، سنتمكن من تقليل وقت التوقف عن العمل، وتقليل أنماط الدوام خارج ساعات العمل العادية، لضمان المزيد من الإنتاجية والكفاءة.

وعلاوة على ذلك، نعتقد أيضاً أن هذا التعاون، يضمن توفير خدمات بأعلى مستويات الجودة، فضلاً عن تحقيق مزايا أخرى، مثل تعزيز تجربة خدمة العملاء، وتقديم المزيد من المنتجات الجديدة إلى عملائنا يومياً».

يشار إلى أن «آي كيو روبوتيكس»، تحرص على التوافق مع رؤى الإمارات والمملكة، لتحقيق التحول في سلسلة التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية، والعمل على تمكينهما لمواكبة وتيرة التغير في العصر الراهن. وقامت الشركة بنشر 400 روبوت في فترة 18 شهراً، وتسعى إلى تغيير نسيج هذا القطاع، بالاعتماد على هذه التكنولوجيا، وإتاحتها لمختلف أنواع المشاريع.

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