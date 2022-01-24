«رين» تحصل على موافقة مبدئية من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت رين العاملة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط عن موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي المبدئية على منحها تصريح الخدمات المالية في يناير 2022. ويتميز سوق أبوظبي العالمي بأطره التنظيمية المتطورة التي توفر الوضوح والشفافية والأمان لرواد الأعمال وعملائهم. وتؤكد هذه الخطوة على مكانة شركة رين كشريكٍ موثوق يمكنه تقديم خدمات أصول رقمية عالية الجودة وموثوقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وستتمكن شركة رين عند استيفائها لجميع شروط الموافقة المبدئية وحصولها على التصريح من تقديم الخدمات المالية لعملائها في منطقة الخليج وخارجها، بالإضافة إلى إدراج عدد أكبر من أزواج الأصول الرقمية بعد استيفاء معايير الأصول الرقمية المعتمدة والتي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وتسعى رين، بالتزامن مع تركيزها على التوسع الإقليمي، للحصول على الموافقة المبدئية (وفي النهاية الحصول على تصريح الخدمات المالية) لتوفير مساحة آمنة وموثوقة لبيع العملات المشفرة وشرائها وتخزينها. كما يساهم التصريح (بمجرد الحصول عليه) في تعزيز مكانة رين بصفتها شركة قائمة على التنظيم ومنصة موثوقة تتعاون مع الهيئات التنظيمية لضمان حماية المستهلك في قطاع العملات المشفرة وبناء الثقة بين مستخدميها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لها لاستقطاب رأس المال والمستثمرين من المؤسسات والمزيد من فرص التمويل لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها، بالاستفادة من قاعدة مستثمريها السياديين والمؤسسات الكبيرة.

وقال يحيى بدوي، المؤسس المشارك لشركة رين: نؤمن بأهمية العملات المشفرة على المدى البعيد ودور تقنية البلوك تشين في تغيير آليات التمويل على مستوى العالم. ويُعد العمل مع الهيئات التنظيمية، مثل سلطة تنظيم الخدمات المالية، أحد أسرع الطرق وأكثرها أماناً لترويج استخدام العملات المشفرة في المنطقة بما يعود بالفائدة على العملاء والهيئات الحكومية على حد سواء. ونتطلع إلى بذل الجهود الدؤوبة لاستيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية بما يلبي معايير سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على تصريح الخدمات المالية ومباشرة العمل.

وقال جمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: سعداء بالتعاون مع شركة Rain Trading Limited، والذي يتيح لها الاستفادة من إطار العمل والبنية التحتية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي في مجال الأصول الرقمية لتوسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجميع أنحاء العالم. ونتمنى لشركة رين التوفيق في تحقيق أهدافها التجارية وتلبية احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى مساهمة رين في إطلاق المزيد من الفعاليات ورفع مستويات النمو والحيوية في شبكة العملات المشفرة ومنظومتها المزدهرة في سوق أبوظبي العالمي.

وقدم سوق أبوظبي العالمي أول إطار عمل شامل للأصول الرقمية في العالم في عام 2018. وأسس في وقت قصير مركزه المالي الدولي كمركز أعمال جذاب وعالمي المستوى ومنصةٍ للأصول الرقمية والفعاليات المتعلقة بها والخاصة بالشركات المحلية والإقليمية والدولية.

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