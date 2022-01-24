سوق عقارات أبوظبي يواصل جذب المستأجرين والمستثمرين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أظهر تقرير سوق عقارات أبوظبي لعام 2021 الصادر عن البوابتين العقاريتين بيوت ودوبيزل استقرار معدلات أسعار الإيجارات، في حين سجلت أسعار العقارات المعروضة للبيع ارتفاعاً في معظم المناطق والأحياء المعروفة، الأمر الذي تزامن مع مساعي الحكومية نحو الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اتخاذ تدابير وقائية جادة وفعالة، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وتأكيد المكانة التي وصلتها العاصمة كأكثر المدن أماناً على مستوى العالم. كما توقع التقرير استمرار المسار التصاعدي للسوق، مشيراً إلى زيادة إجمالي العقارات المعروضة على البوابتين بنسبة 80% خلال عام 2021.

قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سجلت القطاعات الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي توجهات تصاعدية مطمئنة، الأمر الذي أكدته المؤشرات العالمية لتحليل أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق بدوره أعلى مستوى له منذ أكثر من 16 عاماً. وبالمثل، ساهم المناخ الاقتصادي الإيجابي الذي ساد خلال عام 2021 على تعزيز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي، الذي واصل في توسعة مساره من خلال تقديم العديد من الخيارات العقارية التي تشمل المناطق ذات الإطلالات البحرية، إلى المجمعات السكنية العائلية، إضافة إلى المشاريع المستدامة، مما ساهم بتجاوز إجمالي عدد زيارات موقعي بيوت ودوبيزل 14 مليون زيارة في عام 2021».

بيع الفلل

تصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، الأمر الذي يعزى إلى الطلب المتزايد في العاصمة على العقارات التي تتمتع بإطلالات بحرية. وتركز اهتمام المشترين المحتملين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة في أبوظبي خلال عام 2021 على مناطق التملك الحر، وخاصة منطقة الريف.

بيع الشقق

وبالنظر إلى قطاع الشقق الفاخرة، كان المستثمرون المحتملون يميلون إلى حد كبير نحو المناطق ذات الإطلالات البحرية، حيث كانت جزيرة الريم المنطقة الأكثر طلباً من قبل هذه الفئة. وبالنظر إلى الشقق ذات الأسعار المتوسطة للبيع في أبوظبي، توجه المشترون المحتملون نحو المناطق التي توفر مرافق ملائمة للعائلات.

العائد على الاستثمار

سجلت مدينة مصدر والريف أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.96٪ للشقق ذات الأسعار المعقولة. واصلت جزيرة ياس تقديم أفضل عائد على الاستثمار للشقق الفاخرة بمتوسط 7.02٪. وسجلت الفلل ذات الأسعار المعقولة في مدينة شخبوط (مدينة خليفة ب) عائدات إيجارية جذابة وصلت إلى نسبة 7.55٪ في عام 2021. وحققت الفلل السكنية الفاخرة في حدائق الراحة عائدات إيجارية مميزة بنسبة 5.87٪.

وكان مشروع ديفا في جزيرة ياس هو الخيار الأكثر جذباً لمشتري الشقق ذات الأسعار المعقولة ضمن فئة العقارات قيد الإنشاء، فيما كان مشروع وترز إج في جزيرة ياس هو الأكثر طلباً من قبل الراغبين بشراء الشقق الفاخرة. وفضل المستثمرون الذين يتطلعون إلى شراء الفلل قيد الإنشاء ذات الأسعار المتوسطة مشروع نويا في جزيرة ياس، في حين بقي مشروع ياس ايكرز هو المفضل لدى الباحثين عن الفلل الفخمة.

استئجار الفلل والشقق

ظلت مدينة محمد بن زايد الخيار الأول للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الإيجارات المتوسطة. وكانت منطقة البطين الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، والتي شهدت بدورها انخفاضاً في متوسط الإيجار السنوي بنسبة لم تتجاوز 8.4٪ بشكل عام.

ظلت مدينة خليفة أ الخيار المفضل للمستأجرين المهتمين بالشقق ذات الأسعار المتوسطة في أبوظبي. واستمرت جزيرة الريم في كونها الوجهة المفضلة لاستئجار الشقق الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث انخفض متوسط الإيجار بنسبة 6٪، الأمر الذي يُعزى إلى تحول اهتمام العديد من المستأجرين تركيزهم نحو الفلل.

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