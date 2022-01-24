1.48 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 4.3% خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفعت أصول بنوك إمارة أبوظبي إلى نحو 1 تريليون و488 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي لتستحوذ بذلك علي حصة بنحو 45.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 3.29 تريليون درهم، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

واظهرت الإحصائيات أن أصول بنوك أبوظبي زادت بنسبة 4.3% خلال 11 شهراً الأولي من العام الماضي مقارنة بنحو 1 تريليون و427 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4% مقابل 1 تريليون و431 مليار درهم في نوفمبر 2020، وارتفعت على أساس شهري بنحو 0.5% مقابل 1 تريليون و480 مليار درهم في أكتوبر 2021.



الائتمان



وبحسب الإحصائيات، زاد الائتمان المصرفي لبنوك أبوظبي إلي 752.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع علي أساس شهري بنحو 2% مقابل 737.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زاد الائتمان بنحو 0.6% خلال 11 شهراً الأولي من العام الماضي مقارنة بنحو 748 مليار درهم في ديسمبر 2020. وزاد بنسبة 0.2% على أساس سنوي مقابل 751.4 مليار درهم في نوفمبر 2020. وتستحوذ بنوك أبوظبي علي نحو 42% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ قيمته 1.788 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي.



الودائع



وارتفعت ودائع بنوك أبوظبي إلى 868.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 827.7 مليار درهم في نوفمبر 2020، وارتفعت بنسبة 5.5% خلال 11 شهراً الأولي من العام الجاري مقابل 823 مليار درهم في ديسمبر 2020. واستحوذت بنوك أبوظبي علي نحو 44.2% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة والبالغة 1.966 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

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