«سي دبليو بي ليغل» تفتتح مقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: البيان

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أعلنت «جلف كابيتال»، المتخصصة بمجال الاستثمارات البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، أن شركة "سيدر وايت برادلي ليغل ليمتد" التابعة لمحفظتها الاستثمارية افتتحت مقرها الجديد في أبوظبي.

وحازت الشركة على رخصة من سوق أبوظبي العالمي لمزاولة أعمالها من أحد أكثر المراكز المالية العالمية جاذبية وتيسيراً وابتكاراً.

وتعتبر «سيدر وايت برادلي» من كبرى الشركات القانونية العاملة في مجال استشارات الملكية الفكرية في المنطقة حيث تباشر أعمالها في 22 بلداً.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "إن سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي عالمي المستوى يتيح لشركة ’سي دبليو بي‘ التابعة لمحفظتنا المنصة المثالية للنمو في عموم آسيا وفي الأسواق الناشئة. وقد أصبحت ’سيدر وايت برادلي‘ الآن بتواجدها في سوق أبوظبي العالمي، في موقع ممتاز يمكنها من التوسع في الأسواق المجاورة، وبالأخص في أسواق كومنويلث الدول المستقلة والأسواق الآسيوية والإفريقية. تمتلك ’جلف كابيتال‘ باعاً طويلاً يمتد على مدى خمسة عشرة عاماً في تطوير شركات عالمية رائدة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نعتقد أن ’سي دبليو بي‘ مؤهلة لكي تصبح رائدة في الأسواق الناشئة في مجال خدمات الملكية الفكرية. ومقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي هو منصة الانطلاق المثالية لهذا التوسع الطموح حول العالم."

ورحب جمعة الهاملي، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، بشركة ’سيدر وايت برادلي ليغل ليمتد‘ التابعة لمحفظة ’جلف كابيتال‘ في سوق أبوظبي العالمي، مضيفاً: "نأمل أن تستمر الشركة في الازدهار وأن تضيف إلى حيوية سوق أبوظبي العالمي. وبفضل خدماتها في مجال براءات الاختراع وخدمات التسويق، فإننا نتطلع لأن تسهم ’سي دبليو بي‘ في تطوير مسارات تمكن الشركات ورواد الأعمال من بلوغ تطلعاتهم."

جدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي تتميز بموقع استراتيجي في قلب الممر الذي يصل الشرق بالغرب حيث يربط بين الاقتصادات والمناطق الزمنية ويوفر الموقع المثالي لكي تباشر الشركات والمؤسسات المالية عملياتها العالمية وتستفيد من كبرى فرص النمو.

بدوره، أفاد حليم شحاده، الرئيس التنفيذي لشركة "سيدر وايت برادلي": "إننا متحمسون لافتتاح مقرنا في أبوظبي كخطوة أخرى لتحقيق خططنا للنمو على الصعيد العالمي. وهذا منعطف فارق بالنسبة لشركتنا وهو يأتي في وقت هام في مرحلة نمونا. ودولة الإمارات المتحدة ليست ثاني أكبر اقتصاد والأكثر تطوراً في منطقة الخليج فحسب، بل إن عاصمتها أبوظبي مدينة تقع عند مفترق الطريق بين الشرق والغرب. نحن ننوي الاستفادة من البنى الأساسية لسوق أبوظبي العالمي من أجل المضي قدماً في توسعنا في الأسواق الناشئة، بما في ذلك في كومنويلث الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا، ولتقريبنا بدرجة أكبر من تحقيق هدفنا لكي نصبح الشركة الرائدة عالميا في الأسواق الناشئة في مجال الملكية الفكرية. إن الإصلاحات القانونية الشاملة التي أعلن عنها مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في مجال تشريعات الملكية الفكرية، شكلت أكبر إصلاحات تشريعية تشهدها البلاد في تاريخها الممتد لخمسين عاماً وهي تؤكد على رجاحة اختيارنا لأبوظبي ولسوق أبوظبي العالمي."

ويضم سوق أبوظبي العالمي أكثر من 4150 كياناً مسجلاً شاملاً بعض أكبر المؤسسات المالية والمصارف والشركات الاستثمارية وشركات إدارة الصناديق ومراكز الخزينة والمؤسسات وشركات الطاقة وشركات التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الخدمات الخاصة بالأعمال والشركات الأخرى من المنطقة ومن حول العالم".

وتقدم "سيدر وايت برادلي" خدماتها لقائمة طويلة من الشركات العالمية والتي تضم العديد من أكبر وأشهر العلامات التجارية في العالم، وذلك في أمور تتعلق بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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