«تنظيم الاتصالات» تحذر من إعلانات وهمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجمهور، أمس، من الوقوع في فخ الإعلانات المخادعة، التي يروّج لها المحتالون على مواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة في تحذيرها، ضرورة عدم الضغط على الروابط التي تعد مكافآت ومزايا كاذبة إلا بعد التحقّق من صحتها والجهات الصادرة عنها، لافتةً إلى أن دخول المستخدم هذه الروابط يُعرّض بياناته للاختراق سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أوالحواسيب اللوحية.

وطالبت الهيئة بضرورة التأكد من مصادر البريد الإلكتروني قبل الضغط على الروابط لتجنب عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني، مشددةً على أن فتح الروابط من مصادر غير موثوقة يؤدي إلى سرقة البيانات.

ودعت إلى عدم حفظ كلمة المرور الخاصة في متصفح الإنترنت؛ لاحتمال تعرضها للاختراق.

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