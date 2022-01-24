12.1 ملياراً صافي دخل بنوك أبوظبي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع صافي دخل بنوك إمارة أبوظبي إلى 12.1 مليار درهم في الربع الثالث بنمو 17.5% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم مقارنة بنحو 10.3 مليارات خلال الفترة نفسها من 2020.

وأوضح مركز إحصاء أبوظبي في تقرير إحصاءات بنوك أبوظبي في الربع الثالث، أن الزيادة في صافي الدخل جاءت نتيجة ارتفاع صافي الفوائد من 5.47 مليارات في الربع الثالث من 2020 إلى 5.67 مليارات في الربع الثالث من 2021، وزيادة صافي الدخل من البنوك الإسلامية من 1.04 مليار درهم إلى 1.17 مليار، وارتفاع الدخول الأخرى من 2.44 مليار درهم إلى 4.03 مليارات، فيما انخفض دخل الاستثمار طفيفاً من 1.29 مليار درهم إلى 1.257 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أنه على صعيد فوائد وأرباح بنوك أبوظبي، فقد ارتفع صافي الفوائد للبنوك التجارية من 5.47 مليارات درهم في الربع الثالث من 2020 إلى 5.67 مليارات في الربع الثالث من 2021، بينما انخفض إجمالي الفوائد المقبوضة من 7.68 مليارات إلى 7.2 مليارات درهم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز