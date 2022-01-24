9 شركات عالمية انضمت إلى «حرة الحمرية» 2021

المصدر: الشارقة - وام

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تواصل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة التأكيد على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لإطلاق المشاريع الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة ودورها المهم في المساهمة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة من خلال نجاحها في العام 2021 باستقطاب 9 شركات أجنبية عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أفريقية والهند وغيرها، حيث شغلت هذه الشركات مساحة أكثر من مليونين و850 ألف قدم مربع ما بين مستودعات وقطع أراضٍ بإجمالي قيمة استثمارات بلغت نحو 271 مليون درهم، وتأتي هذه الأرقام نتيجة حتمية للتسهيلات والحوافز والمزايا المتفردة التي تقدمها المنطقة، والتي عززت من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.





دور أساسي





وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن «حرة الحمرية» ساهمت منذ نشأتها في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل مواصلة نجاحاتها في استقطاب المستثمرين وكبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأرقام المسجلة خلال العام 2021 تعكس حضور المنطقة المتميز ودورها المحوري بوصفها بوابة إلى أسواق مختلف الدول والأقاليم والمناطق العالمية مروراً بإمارة الشارقة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الإمارة التي غدت اليوم بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ونقطة انطلاق للشركات نحو الأسواق العالمية بفضل سياسة التنوع في البنية الاقتصادية للإمارة، وفي ظل البيئة التجارية والصناعية المثالية التي تتمتع بها الشارقة وحرصها على ضمان مصالح المستثمرين.





استراتيجية مدروسة





ولفت المزروعي إلى أن «حرة الحمرية» تعتمد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للإمارة على تنفيذ استراتيجية مدروسة تنقسم إلى محورين رئيسيين أولهما استقطاب استثمارات نوعية تدعم الاستراتيجيات الوطنية للشارقة لا سيما فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي، حيث تعددت اختصاصات الشركات المستثمرة في المنطقة بين قطاعات التجارة والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعدات والمنتجات الطبية والصحية، أما المحور الثاني فيتمثل في تنفيذ حملات ترويجية استباقية تستهدف الشركات في بلدانها الأصلية للتعرف على طبيعة عملها واحتياجاتها ومدى رغبتها في الدخول وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وذلك من خلال الزيارات المباشرة وتنظيم الندوات والمشاركة في الوفود الرسمية وغيرها من الوسائل إلى جانب المشاركة في مختلف المعارض والفعاليات الاقتصادية المحلية للترويج للبيئة الاستثمارية الآمنة والمرنة التي تتمتع بها حرة الحمرية وإمارة الشارقة عموماً.





صناعات بتروكيماوية







ونجحت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في يناير الماضي باستقطاب شركتين عالميتين من القارة الأفريقية، حيث تتخصص الشركتان المتمثلتان بشركة «جلوبال فيجين سبيشيلتي كيميكلز» بالتعبئة والتغليف والمزج واستكشاف وإنتاج وتكرير البتروكيماويات والمضافات الكيماوية في حين تتخصص شركة «براود للمزلقات والشحوم» في صناعة وإنتاج مواد وزيوت التشحيم والتزييت ومنتجات البلاستيك والعلب وبلغت مساحة استثمار الشركتين في المنطقة الحرة بالحمرية أكثر (1.076.391 قدماً مربعاً) تشمل مصانع متخصصة ومستودعات واسعة ومزودة بأحدث التقنيات لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالمية المواصفات وتصديرها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.



منتجات طبية





وفي فبراير افتتحت شركة «ميدترا» الأمريكية إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وصناعة المعدات والمنتجات الطبية والصحية مقرها الجديد في المنطقة الحرة بالحمرية، موسعة نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنشط الشركة الأمريكية في أكثر من 40 دولة حول العالم، ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارها في المنطقة الحرة بالحمرية 100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.





سلاسل الإمداد





وفي مارس أعلنت شركة «إيه تي إس تيرمينلز» الهندية المتخصصة بخدمات التخزين وسلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن البحري والجوي والأرضي عن رفع السعة التخزينية من المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود في مرافق الشركة إلى 72.000 متر مكعب بدلاً من 42.000 متر مكعب كاشفة عن إنجاز المرحلة الثالثة من مشروعها التوسعي في حرة الحمرية.





صناعات إلكترونية مبتكرة





كما أعلنت شركة «أوائل الشام للصناعة والتجارة» المتخصصة بصناعة ساعات أوقات الصلاة والصناعات الإلكترونية المبتكرة في أبريل أن تصل بمنتجاتها إلى أكثر من 100 سوق حول العالم، وذلك ارتفاعاً عن 50 سوقاً فقط بعد أن اتخذت من حرة الحمرية بالشارقة مقراً لها في العام 2013م محققة نسبة نمو بلغت أكثر من 100 بالمائة في عدد الأسواق العالمية التي تصلها منتجاتها إليها.





إنتاج الأعلاف





وتكللت الاتفاقية التي أبرمتها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مع شركة «أليو هيدروفارمز» المتخصصة في إنتاج الأعلاف خلال فعاليات الدورة الـ 26 لمعرض جلفود 2021 بإطلاق الشركة للمرحلة الأولى من استثمارها في «مجمع الشارقة للأغذية» التابع لحمرية الشارقة، تمهيداً للتوسع في خدمة عملائها بالسوق المحلية والأسواق العالمية مع افتتاحها لمستودعين بمساحة إجمالية تصل إلى 12000 قدم مربع تبلغ قيمة استثماراتها نحو 9 ملايين درهم وبطاقة إنتاجية يومية تقدر بحوالي 10 أطنان من العلف العضوي.





شركات المعادن والزيوت والشحوم





أما في أكتوبر فقد استقطبت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية شركة ارسيلور ميتال بروجكتس التابعة للشركة العالمية ارسيلور ميتال جروب واحدة من أكبر الشركات الرائدة حول العالم في مجال الفولاذ والتعدين، وذلك من خلال استحواذ الشركة على أحد مصانع إنتاج الأنابيب والطلاء في المنطقة إلى جانب استئجارها لأراضٍ يصل إجمالي مساحة استثمارها إلى 1.38 مليون قدم مربع وبقيمة تقدر بـ60 مليون درهم كمرحلة أولى و30 مليون درهم كمرحلة لاحقة، كما أعلنت شركة «سيدهارث للشحوم والزيوت» الهندية الرائدة عالمياً في هذا القطاع عن افتتاح أول مصنع لها بمنطقة الشرق الأوسط في الميناء الداخلي للمنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة ليكون مقراً لأول فروعها تحت مسمى «ترينيتي للزيوت والشحوم» بقيمة استثمار بلغت 50 مليون درهم كمرحلة أولى وبمساحة إجمالية 135 ألف قدم مربع.





إنتاج المعادن للمشاريع الأيقونية





كما انضمت في ديسمبر شركة «جران كرافت» الهندية المتخصصة بقطاع إنتاج المعادن الخاصة بمرافق المباني والمشاريع الأيقونية والعملاقة إلى قائمة الشركات التي تتخذ من حرة الحمرية منطلقاً لأعمالها، حيث استأجرت أرضاً في المنطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 323 ألف قدم مربع وبقيمة استثمار تبلغ 22 مليون درهم كمرحلة أولى و45 مليون درهم في المرحلة الثانية بإجمالي استثمار يصل إلى 67 مليون درهم.





مشاركات محلية





وحرصت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على تحقيق حضور فاعل في الفعاليات الكبرى والأحداث الاقتصادية المحلية التي شهدتها دولة الإمارات من خلال مشاركتها في عدد من المعارض، أهمها في الدورة الـ26 من «معرض الخليج للأغذية - جلفود 2021»، حيث استعرضت فيها الحوافز التي توفرها المنطقة للشركات وإبراز دورها كمساهم رئيس في دعم تجارة الأغذية في دولة الإمارات، إلى جانب مشاركتها في الدورة الثانية والأربعين من معرض الخمسة الكبار «ذا بيغ فايف» المتخصص في قطاع البناء والتشييد إضافة إلى مشاركتها ورعايتها لأعمال المؤتمر الدولي السادس للمشتريات وسلاسل التوريد لعام 2021 الفعالية الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط المتخصصة في قطاع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى استضافة العديد من الوفود التجارية العالمية للتعرف على الفرص الاستثمارية المجزية والحوافز المتاحة أمام مجتمع الأعمال.

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