جمارك دبي تحقق إنجازاً متقدماً في سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت جمارك دبي على المركز الثاني لسعادة المتعاملين وبنسبة 91.8% وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.



وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي تسير قدماً على طريق التميز في العمل الحكومي، حيث نالت الدائرة جائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وتؤكد الدائرة استمرارية تفوقها بتحقيقها مركزاً متقدماً في سعادة متعاملي حكومة دبي عن العام 2021.. مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهات التابعة لها تعمل وفق خطط مدروسة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاقتصاد والبيئة الأمثل للمستثمرين والأفضل في ممارسة الأعمال وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم.





ووضعت جمارك دبي خلال العام 2020 خطة تحسين شاملة شملت العديد من المبادرات وتطوير آلية متابعة جميع نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري الداخلي والخارجي من خلال فريق عمل متخصص الذي أجرى تحليلاً شاملاً لتلك النتائج ووضع مستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق يتم مراجعتها بشكل دوري انطلاقاً من توجيهات فريق القيادة في الدائرة.



وشملت خطة التحسين استمرارية عقد مقارنات للخدمات الجمركية وتجربة المتعاملين مع أفضل الإدارات والمراكز الجمركية، وإعادة هيكلة مراكز خدمات المتعاملين وفق توجيهات مركز نموذج دبي للارتقاء بالخدمة لمستويات غير مسبوقة من التميز مع استمرارية عقد دورات وبرامج تدريبية لموظفي الصف الأمامي على مهارات تقديم الخدمة المميزة، كما تم تعهيد خدمات مركز الاتصال إلى بوابة دبي التجارية أيضاً فقد تم تطوير خطة الاتصال والتواصل على كل المستويات مع المتعاملين ودراسة توقعاتهم المستقبلية.



وانطلاقاً من توجيهات حكومة دبي التحفيزية والتي أسهمت بشكل رئيسي في تخفيف الآثار المترتبة على جائحة كورونا نفذت جمارك دبي حزمة من المبادرات الداعمة للأعمال ومنها إلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي والحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80%، وغيرها من المبادرات الأخرى التي سرعت من عودة الانتعاش للقطاع التجاري.



ومن جانبه أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن حصول جمارك دبي على المركز الثاني ونسبة 91.8% في مؤشر سعادة المتعاملين يعكس التزامها ببنود ميثاق سعادة المتعاملين ونجاحها في جعل الابتكار ثقافة مؤسسية وركيزة أساسية للتطوير المستمر وتقديم خدمات جمركية ذكية عالمية المستوى تحظى بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية والهيئات الجمركية المختلفة.

مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات المتطورة دفع نحو تسهيل الاجراءات على العملاء وخفض الكلفة، حيث يستطيع المتعامل إنجاز المعاملة الجمركية من أي مكان وفي أي وقت عبر أنظمة الدائرة المحدثة، وسجلت نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر هذه الأنظمة 99.6% خلال العام 2021، وبعدد 23.97 مليون معاملة من إجمالي 24 مليون معاملة تم إنجازها العام الماضي، مهنئاً العملاء بالمشاركة في تحقيق هذا الإنجاز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز