«روز الجزيرة» تعزز البحث العلمي في دبي بأحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل شركة روز الجزيرة بـ 22 عاماً من التميز والريادة في مجــال التقنيات العلمية، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الجراحة التجميلية، حققت شركة روز الجزيرة خلال هذه المسيرة دوراً رائداً بصفتها الراعي والمصدر الرئيسي والوحيد للعديد من الأجهزة والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط.

شغفهم الدائم لاستقطاب أحدث تقنيـات جراحــة التجميـل على مستوى العالـم وتوفير أفضــل الأدوات وفــق أعلى معاييــر الجـودة والأمان جعلها تحقق شراكة استراتيجية وعلاقـة وثيقــة طويــلة الأمــد مع جراحي التجميـل عنوانهـا «شركاء نجاح».

وانطلاقاً من سعيهم لمواكبة جميع تطورات عالم التجميل ودعم الجمعيات العلمية ومسيرة البحث العلمي شاركت شركة روز الجزيرة كراعٍ بلاتيني في مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل تحت رعاية «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، استمر لمدة ثلاثة أيام بفندق «كونراد دبي»، بمشاركة 70 متحدثاً إقليمياً ودولياً، و25 شركة تعرض الأجهزة الأكثر استخداماً، وأحدث المعدات الطبية المتعلقة بالتجميل، والذي يُعنى بأحدث التطورات والإنجازات في مختلف قطاعات التجميل بوجود متحدثين عالميين من كل أنحاء العالم.

وتعد شركة روز الجزيرة عملائها بمزيد من تقنيات التجميل الحديثة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز