سوق دبي الحرة تفوز بـجائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم»

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عززت سوق دبي الحرة مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع تجزئة السفر بحصولها على جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» للسنة الخامسة عشرة على التوالي، خلال الحفل السنوي الـ 18 لتوزيع «جوائز استطلاع جمهور قراء جلوبال ترافلر»، الذي استضافه فندق بنينسولا بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية أخيراً، ونالت حرة دبي بموجب هذا الإنجاز جائزة «المكانة الكريستالية».

قدم الحفل، الذي نظمته «شركة إكس إكسبرس للنشر»، فرانسيس إكس غالاهر، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة جلوبال ترافلر، الذي أعلن عن الأسماء الفائزة بجوائز استطلاع جمهور قراء جلوبال ترافلر 2021، بما في ذلك جوائز أفضل شركة طيران، وأفضل فندق، وأفضل تنوع وإدماج.

صوّت في الاستطلاع قراء جلوبال ترافلر الأمريكية، المجلة الشهرية المدققة من منظمة «آلاينس فور أوديتد ميديا» المعنية بشفافية الإعلام، وتوجه جلوبال ترافلر محتواها حصرياً إلى المسافرين من رجال الأعمال، وعشاق الترفيه على نحو منتظم، وتسلط جوائزها الضوء على الأفضل في عالم السفر بشكل حيادي، وبناء على تصويت القراء فقط.

جاء فوز السوق الحرة بالمركز الأول، وفق استطلاع شارك فيه ما يزيد على 22,000 شخص من جمهور قراء جلوبال ترافلر، تم إجراؤه خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، وذلك في أكثر من 80 مجالاً.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بحصولنا على جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في العالم من مجلة جلوبال ترافلر، للعام الخامس عشر على التوالي، وبمنحنا جائزة المكانة الكريستالية نتيجة لذلك، وهذا الإنجاز يقف شاهداً على العمل الجاد والدؤوب، الذي يبذله جميع أفراد فريق عمل السوق، حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، وأشكر جميع قراء المجلة الذين منحونا أصواتهم».

تربط جلوبال ترافلر، التي يقرأها ما يقرب من 550,000 شخص، العلامات التجارية مع المسافرين الدائمين والأثرياء المقيمين في الولايات المتحدة، الذين يقومون بمعدل تسع رحلات طيران محلية سنوياً، ويسافر 93% منهم دولياً على نحو منتظم، ومعظمهم في الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، ويقيم أكثر من 55% منهم في فنادق 4 و5 نجوم، بمتوسط 60 ليلة في السنة.

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