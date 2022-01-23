75% تخفيضات وجوائز في «عروض الشارقة للتسوق» حتى 31 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كل مدن ومناطق الإمارة وتستمر حتى 31 من شهر يناير الجاري، إطلاق المفاجآت والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مختلف السلع لاستقطاب الزوار من داخل وخارج إمارة الشارقة، لاسيما من العائلات للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، فضلاً عن التمتع بالفعاليات التي تنظمها مراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق الشارقة وسط أجواء احترازية لضمان السلامة.

واستطاعت عروض الشارقة للتسوق منذ انطلاقها في الـ15 من ديسمبر الماضي، أن تحقق ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في المراكز والمحلات التجارية المشاركة وتحقيق إيرادات مرتفعة، وذلك بناءً على الأرقام التي عكست زيادة في قسائم المشتريات إلى جانب ارتفاع عدد المتسوقين المشاركين في السحوبات التي أطلقتها مراكز التسوق على جوائز وهدايا قيّمة.

نجاحات

وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تواصل النجاحات التي حققتها الدورات السابقة نتيجة للجهود والتعاون البنّاء والدعم اللامحدود من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للارتقاء بالحدث، والتي تجسدت بتحقيق ارتفاع بنسبة المبيعات لدى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، بما يعكس رؤية الغرفة وتوجهاتها الرامية إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في الإمارة مع توافر البنية التحتية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية التي أصبحت الشارقة تمتاز بجودة تنظيمها لها، مشيراً إلى أن المتسوقين ولا سيما العائلات يسعون خلال هذه الفترة للاستفادة من التخفيضات الكبرى المقدمة من المتاجر والمحال المشاركة في العروض، حيث سيكون سكان وزوار الإمارة على موعد من المفاجآت السارة والفعاليات الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، داعياً إلى اغتنام هذه الفرصة وزيارة المراكز للتعرف على العروض الكبرى والمفاجآت التي تخبئها العروض.

مكافآت

من جانبه أكد جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، منسق عام العروض، أن عروض الشارقة للتسوق التي تشهد مشاركة أكثر من 653 متجراً، أعادت تنشيط المبيعات بشكل كبير حيث أظهرت المؤشرات التي رُصدت عن سير أعمال العروض الأهداف الإيجابية التي استهدفت الغرفة تحقيقها من تنظيم هذه الفعالية التسويقية والترويجية من خلال الآراء الإيجابية للجهات المشاركة والمتسوقين، مشيراً إلى أن عروض الشارقة للتسوق تكافئ المتسوقين والزوار بحزم من المحفزات تشمل جوائز وسحوبات على المشتريات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة على البضائع وعلى رأسها: الملابس والعطور والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومنتجات الرحلات الخارجية، كما ينتظر المتسوقون قسائم مشتريات بقيمة 100 ألف درهم و10 دراجات كهربائية و10 طائرات درون إلى جانب السحب الكبير على سيارة مرسيدس EQC 400 في مركز صحارى سنتر بمجرد التسوق بقيمة 200 درهم، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز بقيمة 200 ألف درهم في الزاهية سنتر، وغيرها الكثير من المفاجآت التي تخبئها عروض الشارقة للتسوق.

باقة

وتشمل «عروض الشارقة للتسوق» باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، كما تم توفير موقع إلكتروني وتطبيق ذكي خاص بعروض الشارقة، يشتمل على قاعدة بيانات عن المتسوقين يستفيد منها تجار التجزئة لتحديد نطاق حملاتهم التسويقية إلى جانب استقبال الملاحظات والاقتراحات بهدف التطوير الدائم للعروض، فضلاً عن وجود منصة إخبارية للاطلاع على آخر الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها والإعلان من خلالها عن الفائزين بالمسابقات والجوائز.

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