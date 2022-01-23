«سكاي فيوز» وجهة مغامرة جديدة في دبي

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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لاستقطاب عشاق المغامرات والترفيه، وتلبية جميع تطلعات السياح، تحرص دبي على إطلاق وجهات جديدة تمتلك أعلى مستويات الجذب السياحي، وضمن نهجها المتميز بإثراء تجارب الزوار، أضافت الإمارة «سكاي فيوز» كوجهة جديدة لعشاق الإثارة، وقالت صحيفة بريطانية إن إطلاق هذه الوجهة يمثل دعوة لأصحاب القلوب القوية لخوض تجربة تختبر قدرة أعصابهم على التحمل على ارتفاع 720 قدماً فوق سطح الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن «سكاي فيوز»، يمنح المغامرين وأصحاب الجرأة تجارب كالسير على ممر زجاجي، والنزول بعدها على منزلق من ذات النمط على جانب فندق العنوان سكاي فيوز ذي البرجين التوأمين، وهو المبنى الذي يحتضن المقصد المحرك للأدرينالين في الطابقين 52 و53.

وأعرب مسؤولو دبي «سكاي فيوز» أن منزلق «ذا جلاس سلايد» يتيح تجربة آمنة ومغايرة، حيث يمكن الزوار بجميع الأعمار من أخذ نظرة جديدة لدبي، وهم ينزلقون إلى الأسفل، وينغمسون في آفاق لا مثيل لها للمدينة.

ممشى الحافة

من جهة أخرى، سيحظى المغامرون وأصحاب القلوب القوية بفرصة خاصة لرؤية أفق دبي في الهواء الطلق، عبر ربط أنفسهم والتعلق على الحافة، وذلك بتجربة المشي في «ممشى الحافة»، الذي يتيح التنزه من دون استخدام اليدين على طول الحافة الخارجية الشاهقة في الطابق 53، والتي تطوّق المبنى بشكل كامل، على ارتفاع 220 متراً، مع عدم وجود نوافذ تقف بينها وبين المناظر المفتوحة للسماء.

وللأمان، يتم تجهيز الزوّار بحزام أمان وملابس مجهّزة ومخصّصة للتعليق الآمن، مع توفير تعليمات السلامة الضرورية قبل الخروج للانغماس بالمغامرة.

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