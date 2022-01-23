«دبي للتسوق» البهجة تتواصل

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق، لتهدي سكان الإمارة وزوارها الفرحة والمتعة وأروع التجارب الترفيهية والفعاليات والصفقات عبر باقة من التخفيضات الكبيرة على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والمنزلية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس والهدايا، إضافة إلى المشغولات الذهبية.

وتشهد أرجاء دبي سحوبات على جوائز وتوزيع هدايا قيّمة حتى نهاية الفعالية 30 يناير الجاري، حيث تتسابق 500 من كبريات العلامات التجارية على طرح منتجاتها بأسعار مميزة خلال المهرجان. وشهدت مراكز التسوق حالة من النشاط أمس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويواصل «دبي للتسوق» هوايته في إسعاد سعداء الحظ وتحويل الأحلام إلى حقيقة عبر باقة من الجوائز القيّمة، حيث يصل مجموع الجوائز التي يخصصها المهرجان خلال الشهر الجاري إلى نحو 30 مليون درهم، لتحمل معها مزيداً من الفرح وفرص الفوز بجوائز ومكافآت كبرى ما بين السيارات والجوائز النقدية والذهب والمنتجات الفاخرة والساعات القيمة والذهب، وغيرها الكثير من الجوائز الرائعة.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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