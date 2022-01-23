قوة التعافي تثبت جدارة الإمارات الائتمانية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أكدت مؤسسة «كابيتال انتليجينس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات المحلية على المدى الطويل لدى الإمارات عند «AA-» وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لما أعلنته المؤسسة في تقرير أصدرته أمس.

وأفادت «كابيتال انتليجينس» في نفس تقريرها بأنها ثبتت أيضاً تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى القصير والعملات المحلية على المدى القصير لدى الإمارات عند «A1+».

وأبقت «كابيتال انتليجينس» على نظرتها المستقبلية المستقرة لكافة التصنيفات السيادية الأربعة المذكورة أعلاه للإمارات.

ويُعد هذا التصنيف هو أول تصنيف ائتماني سيادي تمنحه «كابيتال انتليجينس» للإمارات في عام 2022، وكان آخر تصنيف ائتماني سيادي منحته المؤسسة للإمارات في يوليو 2021.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن مبررات تثبيت التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة تتمثل في قوة تعافي الدولة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب المبررات التقليدية المُتمثلة في حجم الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية الهائل الذي تمتلكه الإمارات، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من استقرار داخلي.

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