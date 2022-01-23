أيقونة عقارية جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «سَيف» للتطوير العقاري، إحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري في دبي، مشروع «غاردينيا ليفينغز» بقيمة 150 مليون درهم في أرجان. وتعتبر «سَيف» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «سيلجو» ويقع مقرها في دبي.

حضر المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع شاهزاد ساكسينا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيلجو والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سَيف»، وراهول كومار جوبتا، شريك في «سَيف»، وأمريت ساكسينا، مدير تطوير الأعمال في مجموعة «سيلجو».

وقال شاهزاد ساكسينا: يعتبر اليوم يومًا تاريخيًا لمجموعة «سيلجو»، حيث تطلق «سَيف»، ذراع التطوير العقاري بالمجموعة، مشروعها الأول، غاردينيا ليفينغز، ونحن متحمسون للاضطلاع بدورنا في قصة نجاح تخطو أولى خطواتها في دبي، مدعومة بمعرفتنا وخبرتنا في صناعة البناء في دبي على مدار الأربعين عامًا الماضية.

ومشروع غاردينيا ليفينغز تبلغ تكلفته 150 مليون درهم وتطوره شركة «سَيف» للتطوير العقاري وهو من المباني السكنية في أرجان. ويمتد المشروع المكون من طابق أرضي + 6 طوابق والمزود بوسائل الراحة على مساحة تتجاوز 55810 أقدام مربعة، ويضم المشروع 156 شقة، منها 90 شقة بغرفة نوم وصالة و 66 شقة مكونة من غرفتين وصالة.

وتنفرد غاردينيا ليفينغز بخلق أسلوب حياة رائع داخل دبي، ويقع المشروع الفاخر في بيئة خضراء مورقة عند مدخل منطقة أرجان بدبي، ويوفر أجواء سكنية رائعة، وتتميز الشقق في غاردينيا ليفينغز بارتفاع من ستة طوابق، وتقع في منطقة مثالية، وهيكل معماري عالمي المستوى، ومدمج مع تصميمات داخلية متطورة لكل حاجة، ويتكون من 15 نوعًا من الشقق بغرفة نوم وصالة واحدة و11 نوعًا من الشقق بغرفتي نوم وصالة، لكل منها مصمم لأقصى مساحة وراحة وفخامة.

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