29 مليار درهم تأمين الأفراد في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قال ياشيش داهيا، رئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوليصي بازار» للتكنولوجيا المالية المحدودة، إن حجم سوق منتجات التأمين على الأفراد في الإمارات يصل إلى 8 مليارات دولار (29.3 مليار درهم)، مؤكداً أن دمج هيئة التأمين في مصرف الإمارات المركزي هو خطوة مدروسة وتهدف إلى تحقيق منفعة المستهلك وتعزز الابتكار وتنافسية سوق تكنولوجيا التأمين «InsurTech» علاوة على تحسين الشمول المالي في الدولة.

وتوقع داهيا في حوار مع «البيان الاقتصادي» نمو حجم التحول الرقمي في قطاع التأمين ليصبح القطاع أكثر مرونة واستجابة وتواصلاً، بعد جائحة «كوفيد 19»، خصوصاً في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه ليس لدى الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التأمين خطط للإدراج في أسواق المال خارج الهند حالياً. وفيما يلي نص الحوار:

* ما مجال نشاط «بوليصي بازار» في الإمارات والهند ومن المدرج على الموقع؟

- تم إطلاق موقع «بوليصي بازار» الإلكتروني بداية في الهند عام 2008 وثم الإمارات في 2018. نركز في الهند بشكل كبير على تقديم خدمات التأمين الصحي. و90% من شركات التأمين في الإمارات والهند مدرجة على موقعنا الإلكتروني، أي حوالي 49 شركة في الهند و25 شركة في الإمارات، وهذا العدد في تزايد، حيث نمت أعمالنا في الإمارات بنسبة 400% خلال العام الماضي، ولكن نهدف إلى التوسع ببطء حتى لا يتأثر مستوى الخدمة لعملائنا وشركائنا على حد سواء. لقد مرت 3 سنوات على تواجدنا في الإمارات بشكل تجريبي سعينا من خلاله لفهم أي جزء من السوق مناسب للتوسع. وفي العام المقبل نريد توسيع عملياتنا في الإمارات لأننا مقتنعون بنمونا في هذا السوق.

* ما مدى مواءمة المشهد التنظيمي في الإمارات لأنشطة التكنولوجيا المالية الخاصة بالتأمين «إنشورتك»؟

- بلا شك فقد تم وضع اللوائح والضوابط بشكل ممتاز، ويضمن حصول العملاء على خدمات متميزة وبمستوى عالمي. وبالنسبة لنا فهناك المزيد من شركات التأمين التي ترغب بالانضمام إلينا طالما أننا نقدم أعمالاً عالية الجودة ونوفر لها الحجم الكافي من الأعمال.

كما لدينا معاييرنا الخاصة للجودة التي نقوم بالتحقق منها قبل إدراج الشركات على موقعنا: مثل قدرة الشركة تكنولوجياً للتكامل معنا عبر الإنترنت وقدرتها على إصدار بوالص التأمين عبر الإنترنت وتقديم خدمة جيدة للمستهلكين وهو أمر مهم جداً بالنسبة لنا.

* ما أحدث توجهات صناعة «إنشورتك» في 2022 برأيكم؟

- نتوقع أن يزيد دور أهمية البيانات المهيكلة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في صناعة التأمين بشكل كبير. حيث نتوقع أن يكون لتلك التقنيات دور أكبر في عملية تسعير بوالص التأمين وتوفير السعر الأنسب للعميل وفقاً للعديد من المدخلات التي سيتم تحليلها نظراً لأن التأمين منتج حساس للسعر مثل أنماط الاستهلاك والجدارة المالية وتاريخ العميل الائتماني، إلخ. وستتمكن التكنولوجيا من التقاط «إشارات» من العميل وتحويلها إلى نماذج تنبؤية وبيانات علمية ذات مغزى في المستقبل. وكلما طال تاريخ البيانات كان ذلك أفضل. وفي الهند لدينا هذه الميزة، حيث إننا نعمل منذ 14 عاماً ولدينا الملايين من مجموعات البيانات التي نقوم بالاستفادة منها. وقد مر 3 سنوات على تواجدنا في الإمارات كما قلت وما زلنا نحصل على بيانات كافية تساعدنا في هذا الاتجاه. كما نتوقع أن تقوم شركات التأمين بتقييم عمليات التشغيل في المناطق ذات التركيز العالي من الناس، ويشمل ذلك مراكز الخدمة والمطالبات. كما نتوقع زيادة عمليات التحول الرقمي في قطاع التأمين ليصبح القطاع أكثر مرونة واستجابة وتواصلاً، خصوصاً بعد جائحة «كوفيد 19».

* ما الميزات التي يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال الحصول على الخدمات بشكل مباشر عبر «إنشورتك»؟

- في الواقع فإن عمليات الاحتيال على التأمين غير ممكنة في عالم «إنشورتك» بعكس التدخل البشري الذي يمكن من خلاله «التواطؤ» وتوفير بيانات قد لا تكون صحيحة، وهذا يضر بجميع الأطراف في الحقيقة. ففي «بوليصي بازار»، يتم التعامل مع كل بوليصة في النهاية بطريقة آلية، ولكن لدينا المساعدة المتاحة والمطلوبة حتى عندما تكون كل المعلومات متاحة رقمياً، حيث إن التأمين موضوع معقد وتحتاج شركات التأمين إلى إعادة التحقق من بعض الحقائق عندما لا يزالون غير مدركين لموقع الويب أو ليسوا على دراية به. ولكن مع تطور الألفة في التعامل مع الموقع تقل الحاجة إلى المساعدة. وعلى مدى السنوات 13 الماضية، فإن 75% من تعاملات التأمين على «بوليصي بازار» في الهند تحدث دون مساعدة. وفي حين أن العملاء في الإمارات يتمتعون بهذه المعرفة التكنولوجية فسيستغرق الأمر بعض الوقت لتقديم الخدمات دون مساعدة.

* كيف كان تأثير جائحة «كوفيد 19» على قطاع التأمين حتى الآن؟

- أعتقد أن التأثير كان محدوداً. حيث لم ترتفع خسائر القطاع كثيراً خلال الجائحة، وقد حققنا نتائج جيدة جداً خلال الجائحة. ولكن بالنسبة لشركات التأمين ارتفعت الخسائر الإجمالية بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة والرسوم الزائدة التي فرضتها بعض المستشفيات في الهند بسبب نقص الإمدادات.

* كيف سارت عملية إدراج «بوليصي بازار» التي قمتم بها في الهند أخيراً، وهل لديكم خطط للإدراج خارج الهند؟

- استغرقت عملية الإدراج ستة أشهر تقريباً، قمنا خلالها بالعمل مع المصرفيين الذين ساعدونا في استكمال هذه الرحلة وإدراج الشركة في بورصة بومباي BombayNSE في 15 نوفمبر 2021. وفي الوقت الراهن ليس لدينا خطط لإدراج Policybazaar.ae. ولكن في مرحلة لاحقة قد نفكر في إدراج مزدوج لموقع Policybazaar.com في بعض البلدان الأخرى أيضاً، وقد تكون، وهذا يعتمد بالطبع على كيفية ومدى نمو أعمالنا في الدولة.

* ما حجم سوق التأمين في الإمارات؟

- يتراوح حجم سوق خدمات التأمين للأفراد في الإمارات من 6 إلى 8 مليارات دولار، وهناك حوالي 60 شركة تقدم خدمات تأمين في الإمارات. ونتوقع نمو هذا السوق لأسباب متعددة من ضمنها العدد الكبير للمغتربين داخل الدولة، الذي يتطلب قسم كبير منهم خدمات التأمين مثل التخطيط للمعاشات التقاعدية طويلة الأجل والتخطيط للرعاية الصحية والتأمين على الحياة وغيرها ليس فقط داخل الإمارات ولكن أيضاً في الوطن الأم كذلك.

* هل يدخل التأمين على الحياة ضمن خدمات التأمين التي توفرونها؟

- نعم، بدأنا توفير شراء التأمين على الحياة منذ حوالي 6 أشهر إلى جانب توفير التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وما ساعد في ذلك هو حزمة القرارات المحفزة للاستثمار التي اتخذتها حكومة الإمارات أخيراً، بالإضافة إلى أن دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي هو من الضوابط الممتازة، والتي أزالت بعض منتجات التأمين التي لم تكن فعّالة بالنسبة للمستهلكين. هي خطوة جيدة ومدروسة للغاية وتهدف إلى تحقيق منفعة المستهلك، لأنه في التأمين القائم على الدفع يتم فقدان منافع المستهلك مرات عدة. ولذلك فإن التنظيم الأخير مفيد للغاية.

* ما أهمية الابتكار في قطاع التأمين برأيكم؟

- هو مهم جداً، فنحن نعمل مع العديد من شركات التأمين في تصميم منتجات جديدة وصحيحة، نعتقد أنها تلبي طلب المستهلك، حيث إن تقديم المنتج المناسب يزيد الطلب، وبالتالي قاعدة المستهلكين. ونظراً لأننا مؤسسة تعتمد على المدخلات، فإننا نركز على المدخلات التي ترتبط إلى حد كبير حول ابتكار المنتج، وفي مقدمتها البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم منتجات مبتكرة حتى نوفر المخرجات المطلوبة في الاتجاه نفسه من خلال فهم مخاطر العملاء واحتياجاتهم.

* ما النصائح والإرشادات التي تقدمها لرواد الأعمال الناشئين في الإمارات؟

- أنصحهم بالتركيز على احتياجات المستهلك، لأن حل المشكلات الحقيقية للعملاء يمكنهم من الاستمرار لفترة طويلة وخلق قيمة حقيقية للمستهلك. ونظراً لمحدودية حجم سوق التأمين في الإمارات، ننصحهم ألا يركزوا فقط على السوق المحلي، بل يستفيدوا من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة في الإمارات للوصول وخدمة أسواق أخرى.

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