«فورتشن»: دبي مدينة المستقبل لمغتربي العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «فورتشن» أن دبي تقدم نفسها للعالم باعتبارها مدينة عالمية حقيقية، موضحةً أن غالبية المغتربين من أنحاء العالم يتجاوبون مع هذا الطرح من جانب دبي، وينظرون إليها بالفعل باعتبارها مدينة المستقبل لهم، ويتوقعون أن تكون دبي في المستقبل وجهة الأثرياء وأيضاً الموهوبين من الدول كافة.

ونشرت المجلة الأمريكية الشهيرة، أمس، تقريراً يُقارن بين موقفين مُختلفين لمدينتين عالميتين، هما دبي وسنغافورة، في التعامل مع تفشي «كوفيد 19»، وما نجم عنها من تداعيات.

وأوضح التقرير أنه بينما عمدت سنغافورة إلى تبني موقف سلبي نوعاً ما حيال المُقيمين الأجانب على أرضها بعد تفشي الجائحة، فإن دبي كانت على النقيض من ذلك تماماً، إذ انتهجت سياسة الأبواب المفتوحة، وعملت على استقطاب عدد متزايد من أثرياء العالم وأيضاً من الموهوبين في مجالات العلم والتقنية إليها لتعزيز مكانتها في زمن«كوفيد 19» وما بعدها كوجهة عالمية لاستقطاب الأثرياء والنابغين من كافة أرجاء الكرة الأرضية.

وأضافت «فورتشن» أنّ دبي طبقت هذه السياسة عملياً على أرض الواقع من خلال التوسع في منح تأشيرات الإقامة على أرضها للمستثمرين والأثرياء الأجانب، وأيضاً منحت تأشيرة إقامة لمدة عام للموهوبين في مجال التقنية الذين يستطيعون ممارسة أعمالهم عن بُعد، والذين اصطلح على تسميتهم «المتنقلين الرقميين»، وذلك لمزاولة أعمالهم عن بُعد من دبي، موضحةً أن هذه السياسات نجحت في جعل دبي خياراً مُفضّلاً لأثرياء العالم، وخاصة القادمين من أوروبا، في زمن الجائحة، للعيش الدائم.



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