الإمارات مطور تكنولوجي عالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها وضعت العديد من الخطط والمنهجيات، لتصبح واحداً من أهم مطوري التكنولوجيا على مستوى العالم، وأن حكومة دولة الإمارات تمكّنت من تعزيز خبراتها ومعارفها عبر مشاريعها في قطاع الفضاء، التي مثلت تجربة مهمة ومحورية في الجهود العلمية العالمية، وتم تتويجها بإطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ «مسبار الأمل»، والتي تحرص على مشاركتها ونقلها إلى كافة المهتمين بالتطور العلمي، تجسيداً لإيمان القيادة بأن المعرفة تشكل مكوناً أساسياً في منظومة الجهود العالمية لتعزيز التكامل والعمل المشترك لخير المجتمعات.

وقالت معالي سارة الأميري أمام اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان «مباشرة من الفضاء: الحدود العلمية والتنموية الجديدة للإنجاز»، ضمن فعاليات «أجندة دافوس 2022»، إن تكنولوجيا الفضاء واستكشافه محور رئيسي لإحداث التغيير على المجتمعات والاقتصاد العالمي، وهذه العلوم تعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية، تتمثل في ضرورة تعزيز التعاون العالمي والعمل المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في بناء القدرات والمهارات العالمية، وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لتصبح واحدة من أهم أدوات التنمية الصناعية.

وناقش الاجتماع سبل دعم الأبحاث العلمية في قطاع الفضاء والعلوم الجديدة، التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات العالمية. وشارك في الجلسة كل من جوزيف إشباخر رئيس وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، وآل غور نائب الرئيس الأمريكي السابق (1993 ــ 2001) رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لـ«جينيريشن إنفستمنت مانجمنت» عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وكريس كيمب مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أسترا»، ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر من محطة الفضاء الدولية، وأدارت الجلسة ريبيكا بلومنستين نائب مدير تحرير صحيفة «نيويورك تايمز».

وشاركت حكومة الإمارات في فعاليات «أجندة دافوس 2022»، التي يُنظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 17 حتى 21 يناير، عن بعد، في أول اجتماع عالمي يعقد في 2022، تحت شعار «حالة العالم»، وشارك فيه نخبة من صناع القرار، والمفكرين والمسؤولين الحكوميين والعلماء لوضع أهم التحديات العالمية وتحديد رؤى ومسارات عمل مشتركة للتركيز عليها خلال العام.

وبحث المشاركون أهم التطورات العالمية في قطاع الفضاء، والاهتمام المتزايد بهذا القطاع من خلال إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية، ومشاركة القطاع الخاص في إرسال رحلات تجارية، ودخول دول جديدة عصر استكشاف الفضاء، إضافة إلى أهم النتائج والآثار التي من الممكن أن تحدثها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

كما ركزت الجلسة على إيجاد الحلول الجديدة للتحديات العالمية بما في ذلك التغير المناخي، وتعزيز الأمن الفضائي، كما تطرق المتحدثون إلى تجربة الإمارات، التي تمكّنت خلال العام الماضي من إطلاق مسبار الأمل، أول مسبار عربي يصل إلى كوكب المريخ.

يذكر، أن حكومة الإمارات تشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل سنوي، في شراكة استراتيجية عالمية شهدت تطورات نوعية، أثرت المشهد الاقتصادي والسياسي والعالمي، وعززت الجهود الإماراتية في تحفيز المجتمعات على العمل والتطوير في تشكيل ملامح المستقبل، ورسم مسارات مستقبلية، عبر عقد الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي استقطبت على مدى 14 عاماً أكثر من 12 ألف مستشرف من 100 دولة، وأكثر من 900 مجلس.

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