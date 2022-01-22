اقتصاد المشاركة.. منصة بيئية لتأجير الكتب والألعاب

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت دبي أول منصة لتأجير كتب وألعاب الأطفال عبر الإنترنت، وهي منصة «توي شير» التي تركز في مهمتها على تقليل النفايات والمساهمة ببذل أقصى جهد ممكن في إنقاذ الكوكب وتقديم إمكانات غير محدودة للتعلم والإبداع.

وابتكرت «توي شير» مفهومًا يجسد اقتصاد المشاركة للأطفال من خلال «اللعب والتعلم والمشاركة» فيما تقلل كمية النفايات البلاستيكية.

جاءت الفكرة المبتكرة من الكابتن طيار الإماراتي هاني القطان، الذي لاحظ بانزعاج أن الكتب والألعاب التي يهديها لأطفاله سرعان ما تفقد أهميتها حيث ينسون أمرها بعد بضعة أسابيع. ولهذا قرر رائد الأعمال، وهو أب لطفلين، تأسيس منصة «توي شير».

ويساهم ذلك في حل مشكلتين هما إنقاذ تلك الكتب والألعاب عبر إطالة فترة استعمالها، وتعزيز الجانب العملي للآباء والأمهات من خلال تقليل النفقات.

ويدعم شغف المؤسس بتلك الفكرة الحلول العملية التي توفرها المنصة مثل تقديم الكتب والألعاب التعليمية للعائلات مرة كل أسبوعين، بحيث يتم توصيلها إلى منازلهم في مختلف أنحاء الدولة قبل إعادة استلامها واستبدالها بألعاب جديدة بهدف استمرار تحفيز الأطفال ورغبتهم في التعلم والإبداع، مع الحرص على حماية الأرض والبيئة.

وتمنح تلك المنصة المبتكرة العائلات إمكانية الحصول على منتجات عالية الجودة من خلال خيارات واسعة ومتعددة من الكتب والألعاب المنتقاة بعناية من أكثر من 100علامة تجارية مرموقة حول العالم، وذلك للأعمار من عام إلى 12 عامًا. ومن ضمن الماركات المحبوبة لدى الأطفال تشيكو وليجو ونيرف وليب فروج وآلاف الألعاب التعليمية المصنوعة من الخشب أو البلاستيك. أما التشكيلة الضخمة من مئات الكتب لدى «توي شير» فتتضمن القصص والكتب المحببة للأطفال من 40 دار نشر، ومنها سلسلة Diary of a Wimpy Kid و Dog Man وغيرها.

وللحفاظ على سلامة الجميع وراحة بالهم، يجري تعقيم كافة الكتب والألعاب بشكل احترافي كامل باستخدام منظفات صديقة للبيئة وبالأشعة فوق البنفسجية لإزالة أية جراثيم أو بكتيريا. ولمزيد من العناية والحرص، يضاف قفل إلى العبوات الخارجية قبل إرسالها.

ويمكن ملاحظة الجانب الإبداعي لدى المنصة والرغبة في الترفيه من خلال طريقة الدفع التي ابتكرتها، حيث يكون على المستخدمين شراء البالونات التي تمثل العملة المستخدمة لاستئجار الكتب والألعاب. ولضمان السلاسة في العملية، توفر منصة «توي شير» خيار العضوية الشهرية للمستخدمين للاشتراك في خطط تناسب احتياجاتهم وتوصيل الألعاب والكتب مرتين شهريًا وفقًا لعدد الألعاب المطلوب.

تهدف «توي شير» إلى تعليم الأطفال أهمية العطاء والمشاركة حيث يتم لاحقاً التبرع بالألعاب والكتب من مكتبة الشركة إلى جمعية www.toyswithwings.org الخيرية لتوزيعها على دور الأيتام ومراكز الأطفال من أصحاب الهمم ومستشفيات الأطفال.

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